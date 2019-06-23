Найдено место десанта пришельца Алёшеньки

Найдено место высадки пришельца Алёшеньки / planetanovosti.com

Эта история началась 23 года назад - летом 1996 года, когда жительница посёлка Каолиновый (около г. Кыштым, Челябинская обл. РФ), старушка Тамара Васильевна Просвирина услышала в своей голове голос, настоятельно рекомендовавший ей сходить на близлежащее кладбище. Всяческие голоса в голове Тамары Васильевны были вполне ординарным явлением, и данный конкретный голос её особо не удивил.

На кладбище она бывала довольно часто с целью сбора с чужих могил разного лута цветов, конфет и прочих ништяков. Но этот поход на кладбище окончился весьма неожиданно.

Тамара Васильевна таки нашла того, кто её телепатически звал. Зовущим оказался очень маленький (ниже колена) человекоподобный субъект. Пенсионерка нисколечко не удивилась, а принесла данное существо домой и стала за ним по-своему ухаживать, ласково называя неведомое существо "Алёшенькой".

Карликового пришельца старушка нашла на кладбище / Скриншот

Спустя годы, всплыли новые детали появления Алёшеньки.

Так, за тщательное изучение ситуации взялась организация Урал Космопоиск. Её организатор, Георгий Соболев, отметил журналистам, что уже владеет уникальной информацией о приземлении создания в лесу, сообщает портал planetanovosti.com.

Читайте такжеПришельцы распыляют "спермоубивающую" сыворотку над МосквойЯкобы некий грибник поведал исследователям, что в лесу около Кыштыма довольно странно повалились все деревья, притом в разные стороны от точки предполагаемой высадки гуманоида.

А второй свидетель рассказал ученым о наличии болота на месте, где в реальности находится пруд.

Ученые решили, что эти странные места напрямую связаны с появлением гуманоида Алёшеньки. Сейчас готовиться экспедиция в эти места, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Напомним, ранее в сибирской деревне нашли "брата" советского пришельца Алёшеньки. Кроме роста и худобы, пришельцев объединяет размер головы, разрез глаз и цвет кожи.