Головастик-мутант с Нибиру внезапно разбудил спящий 100 лет вулкан

Головастик-мутант разбудил вулкан на Курилах / vladtime.ru

На днях жители Сочи наблюдали в небе ужасающее зрелище. В небе над городом завис огненный головастик-мутант, который бил по побережью одним непрерывным разрядом.

По информации, этот у мутанта-головастика была четкая овальная форма. У очевидцев сложилось впечатление, что головастик специально выжигал отдельные участки в жилых кварталах.

Потом мутант спрятался, а вскоре опять появился, но уже морем. У моря головастик тоже бушевал.

Но ученые и метеорологи не смогли внятно обосновать, что за явление наблюдали жители Сочи. А популярные уфологи решили в этой связи, что у подножия горы Ахун у пришельцев сть лаборатория (во всяком случае, НЛО садятся туда и поднимаются в космос оттуда регулярно). Именно в том месте инопланетяне с загадочной планеты Нибиру создают климатическое и сейсмическое оружие с единственной целью – уничтожить человечество "естественным" путем, то есть без крови.

И вот уфологи считают, что новым оружием инопланетян с Нибиру стал Головастик-плазмоид.

И именно головастик-плазмоид атаковал Сочи, чтобы показать свою мощь и дать понять людям, что территория в осаде.

Но если в Сочи обошлось без жертв и видимых разрушений, то Курилы пострадали. Там подобные молнии-мутанты привели к извержению вулкана Райкоке, передает vladtime.

Так, утром СМИ сообщили, что на Северных Курилах началось извержение вулкана Райкоке. Объявлен красный код для полётов авиации. Пепловый шлейф достигает высоты 10–13 километров.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), сильное взрывное извержение началось около 5:05 утра по сахалинскому времени сегодня, 22 июня (по международному времени – 21 июня, 18:05 UTC).

Примечательно, что самый наблюдаемый на Камчатке вулкан ворвался абсолютно неожиданно для ученых, что говорит о явном вмешательстве неизвестной и очень враждебной силы. Уфологи уверены, что это Нибиру.

Головастик-мутант напугал жтелей РФ / vladtime.ru

"Извержение стало для учёных неожиданностью. Предвестников у него не было, термальных аномалий не наблюдалось", - сообщила СМИ руководитель группы, ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Отметим, последнее крупное извержение произошло в 1924 году. Известно также извержение 1778 г, когда вулканические бомбы засыпали байдару казацкого сотника Чёрного (брата Ивана Черного), возвращавшегося со спутниками-айнами с острова Матуа на Камчатку.

Читайте также"Атомная бомба" Легасова: Человек-мотылёк с Припяти был мутантом с ДНК НибируНапомним, ранее сообщалось, колонисты с Нибиру пустили в ход климатическое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России. А в результате падения образуется второй Чернобыль, только размеры его будут намного больше.

Также ранее ученые заявили, что Нибиру станет новым спутником Земли.