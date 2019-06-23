Атака Нибиру: военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце - уфологи

На Солнце высадился корабль пришельцев / vladtime.ru

В скоплении облаков уфологи заметили странное свечение. Вначале из-за тумана сложно было различить небесное тело, однако позже, при более тщательном просмотре снимка замечено, что Солнце светится гораздо ярче.

Независимые ученые пришли к выводу, что такой яркий свет небесного светила вызвало приближение планеты смерти Нибиру.

И хотя традиционные ученые настаивают, что данное явление – всего лишь аномалия Солнца, но уфологи убеждены, что за Солнцем скрывалась Нибиру. Черная планета при сближении со светилом внаглую открыла портал и впустила свой военный флот для высадки на звезде.

Таким образом, над облаками был замечен, предположительно, военный корабль пришельцев с Нибиру.

Читайте такжеВторжение Нибиру настало: Циолковский побывал на планете смерти и оставил посланиеМожно сказать, что он сделан по подобию птицы, ведь летающие животные служат настоящим прототипом машин для полетов в космос, так как природа создала идеальную форму для передвижения по воздуху. Видимо это перенял и инопланетный разум, воссоздав военный космический флот по такому же принципу.

Эксперты утверждают, что военный флот Нибиру нападет на Землю только после того, как сможет захватить Солнце. Но Солнце может помешать прорваться Планете Х и всему флоту из-за своей защитной энергии, которая сдерживает натиск "убийцы", пишет vladtime.

Напомним, ранее Нибиру "родила" две новых планеты и мертвящая троица летит к Земле.

Также ранее сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России. А в результате падения образуется второй Чернобыль, только размеры его будут намного больше.