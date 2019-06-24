Третья мировая война началась: в Грузии высадился флот Нибиру - уфологи

В Грузии высадился флот Нибиру / vladtime.ru

Начиная с 21 июня в горах и населённых пунктах Грузии очевидцы несколько раз видели НЛО. Кроме того, произошло несколько катастроф и начали пропадать местные жители, сообщают уфологи.

"В каком-то смысле ничего удивительного. Мы давно ожидали подобного шага от инопланетных "гостей" - но массово он не наступал. Были множественные случаи инопланетных диверсий в России, но до открытых боевых действий дело не дошло. Очевидно, пришельцы перестраховались и высадились в соседнем, военно-слабом государстве, чтобы использовать его как плацдарм для дальнейшей экспансии", - высказался эксперт из Дальневосточной академии уфологии, пишет vladtime.

Очевидцы видели НЛО в Грузии / vladtime.ru

Кроме того, стало известно, что в ночь на 21 июня в районе Главного Кавказского хребта (гора Ушба) туристы на местных курортах стали свидетелями яркой вспышки в небе (около 2:20 ночи). А после прогремел сильный грохот и всё затихло.

Сразу после этого начали бесследно исчезать люди в горах, а через день - в ближайших населённых пунктах.

Альпинисты видели корабль пришельцев в Грузии/ vladtime.ru

"Это типичная операция при высадке - "зачистка" людей - избавление от очевидцев, которые могли увидеть лишнего. Так, альпинисты в горах могли видеть корабли инопланетян в опасной близости, или же строящиеся в горах базы пришельцев", - высказался тот же эксперт.

Читайте такжеВторжение Нибиру настало: Циолковский побывал на планете смерти и оставил посланиеПо словам уфологов, событие можно считать началом Третьей мировой войны. Считается, что высадка флота Нибиру повлечёт за собой открытые военные действия с последующим установлением контроля над Грузией.

Напомним, ранее сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.

Также ранее сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России. А в результате падения образуется второй Чернобыль, только размеры его будут намного больше.