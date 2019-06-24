Умер легендарный актер и секс-символ советского кино

Андрей Харитонов / ТАСС

Ушел из жизни в возрасте 59-ти лет после долгой болезни актер и секс-символ советского кино 1980-х Андрей Харитонов.

О кончине актера сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его супруга Ольга Смирягина.

"Андрея сегодня не стало. Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год. Похоронен Андрей будет в городе Киев", − написала она.

Читайте такжеУмер известный советский актер из фильма "Кин-дза-дза!"Андрей Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве (тогда – СССР). Актерское образование получил в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Практически сразу прославился, сыграв главную роль, Артура Бертона, в трехсерийном телефильме Николая Мащенко Овод – по роману Этель-Лилиан Войнич.

Далее Харитонов перебрался в Москву, где с 1984-го по 1990-го был ведущим артистом труппы Малого театра. Много снимался в кино, в том числе в таких лентах как Звезда и смерть Хоакина Мурьеты (по одноименной рок-опере Алексея Рыбникова), Тайна Черных дроздов, Человек-невидимка, Загадка Эндхауза. Далее Харитонов много работал на телевидении. В январе 2019-го стало известно, что актер страдает от онкологического телевидения.

Напомним, ранее в Москве умер легендарный актер и звезда советского кинематографа Владимир Этуш.