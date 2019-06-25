Новый судный день: пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля - уфологи

2 июля на Земле наступит конец света / vladtime.ru

Согласно мнению конспирологов, через 8 дней на Земле наступит конец света. Судный день жители загадочной планеты Нибиру устроят 2 июля – они испытают на людях оружие, которое поразит их нервную систему, психику и всех людей охватит паника.

По информации, несколько дней назад американские уфологи зафиксировали НЛО, находящееся в Тихом океане. Объект циклично погружался в воду, а после появлялся на поверхности.

Этот своенравный случай вызвал панику у уфологов. Ученые пришли к выводу, что это пришельцы с Нибиру, и настроены они не очень дружелюбно.

Уфологи заметили НЛО в Тихом океане / vladtime.ru

Дело в том, что, увидев НЛО, у одного из уфологов произошёл приступ панической атаки. Конспирологи решили, что в Америку высадились обитатели планеты Нибиру, чтобы испытать своё новое психотропное оружие, которое действует на психику людей, вызывая панические атаки, депрессию, страх.

Читайте такжеВторжение Нибиру настало: Циолковский побывал на планете смерти и оставил посланиеАльтернативные учёные уверены, что 2 июля станет последним днём на Земле. Подобное оружие аннунаки решили применить для того, чтобы не полностью разрушить нашу планету, ведь они планируют стать её будущими хозяевами. По их плану большинство землян погибнет в результате применения природного психотропного оружия, а оставшихся людей инопланетянам добить труда не составит.

Добавим, что традиционные ученые не разделили мнение уфологов, и считают их выводы необоснованными, пишет vladtime.

Напомним, ранее ученые вычислили самые популярные сценарии конца света.

Также ранее были опубликованы главные правила по выживанию при Апокалипсисе.

Также сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.