Гигантский метеорит может стереть с лица Земли Россию уже 29 июня - ученые

26 июня 2019, 06:33

Метеорит летит на европейскую часть России.

Метеорит сотрет с лица Земли Россию / vistanews.ru

Ученые заметили громадный метеорит, который летит к Земле, ему дали название Тунгусский-2.

Отметим, в 1908 году небесное тело, размером в 9-этажный дом, взорвалось в Сибири. Метеорит повалил деревья на более чем две тысячи квадратных километрах. Тогда чудом обошлось без жертв, потому что упал метеорит в малонаселённом районе у реки, в честь которой и назван Тунгусский метеорит.

К слову, то событие до сих пор остаётся одним из самых загадочных и мощных в истории планеты. Но ученые настаивали неоднократно, что подобное падение метеорита повторится 29 июня 2019 года.

Читайте такжеОпубликовано видео Челябинского метеорита под водой и на сушеПо предварительным данным экспертов в области космоса, метеорит летит на европейскую часть России. В то же время некоторые учёные настаивают, что этот метеорит сотрёт с лица Земли Россию, передает vistanews.

Но некоторые эксперты говорят, что метеорит вполне может пролететь мимо России.

Напомним, ранее падение метеорита на Венесуэлу сняли на видео.

Также ранее на Прикарпатье упал крупный метеорит весом почти в 2,5 килограмма, пробил крышу постройки, от звука удара у мужчины заложило уши.

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Россия метеорит Апокалипсис
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