Главные новости 28 июня: встреча Трамп — Путин и хорошие новости для Украины из США

Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Осаке / Reuters

В пятницу, 28 июня — в День Конституции Украины — президент США Дональд Трамп встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

В этот же день стало известно, что Сенат США поддержал увеличение помощи Украине.

Кроме того, синоптики предупредили об изменении характера погоды в нашей стране.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 28 июня.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина

Трамп и Путин встретились в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20).

Агентство Reuters показало фото со встречи Трампа и Путина. На снимках видно, что американский и российский лидеры пожали друг другу руки.

Хорошие новости для Украины из США

В США Сенат принял проект закона о Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны, в котором предполагается увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов (на 50 млн больше, чем в 2019-м). Из 300 млн долларов на помощь нашей стране 100 млн предлагают направить на летальные виды вооружения.

Изменение характера погоды в Украине

В Украинском гидрометцентре предупредили, что сегодня в нашей стране изменится характер погоды — ощутимо снизится температура.

Также в Гидрометцентре отметили, что днем в ряде областей, кроме южных и западных, будут кратковременные дожди и грозы. В Киеве днем также ожидается дождь, температура может составить +19…+21 градус.