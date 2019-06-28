Главные новости 28 июня: встреча Трамп — Путин и хорошие новости для Украины из США

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 28 июня.
В пятницу, 28 июня — в День Конституции Украины — президент США Дональд Трамп встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.
В этот же день стало известно, что Сенат США поддержал увеличение помощи Украине.
Кроме того, синоптики предупредили об изменении характера погоды в нашей стране.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 28 июня.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина
Трамп и Путин встретились в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20).
Агентство Reuters показало фото со встречи Трампа и Путина. На снимках видно, что американский и российский лидеры пожали друг другу руки.
Хорошие новости для Украины из США
В США Сенат принял проект закона о Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны, в котором предполагается увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов (на 50 млн больше, чем в 2019-м). Из 300 млн долларов на помощь нашей стране 100 млн предлагают направить на летальные виды вооружения.
Изменение характера погоды в Украине
В Украинском гидрометцентре предупредили, что сегодня в нашей стране изменится характер погоды — ощутимо снизится температура.
Также в Гидрометцентре отметили, что днем в ряде областей, кроме южных и западных, будут кратковременные дожди и грозы. В Киеве днем также ожидается дождь, температура может составить +19…+21 градус.