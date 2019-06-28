Мэй отчитала Путина из-за отправления в Солсбери и потребовала освободить украинских моряков

Тереза Мэй встретилась с Владимиром Путиным / Reuters

Во время переговоров "на полях" саммита G20 в японской Осаке премьер-министр Великобритании Тереза Мэй указала президенту России Владимиру Путину на необходимость деэскалации ситуации в Украине.

"Премьер сказала, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность и что для достижения какого-либо прогресса необходима деэскалация конфликта", - цитирует Bloomberg представителя Даунинг-стрит.

Она также заявила о необходимости освобождения захваченных Россией украинских моряков.

Кроме того, Мэй заявила, что нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна.

Читайте такжеОсвобождение захваченных моряков вошло в пакет между Западом и РФ за спиной Украины – СМИ"Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам", - заявил официальный представитель Мэй после встречи двух лидеров.

Представитель Даунинг-стрит также подчеркнул, что глава британского правительства заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к отправлению в Солсбери.

"Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Японии на саммите G20 не обсуждал тему захвата РФ украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.