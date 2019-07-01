Нибиру погибла: планета смерти сгорела на Солнце - уфологи

1 июля 2019, 05:10

Загадочная планета стала жертвой Солнца.

Нибиру
Если верить уфологам, то Нибиру пришел конец / фото из открытых источников

На протяжении многих лет уфологи во всем мире громогласно заявляли, что им известно точное местонахождение планеты Х. Однако, по словам уфолога из Тайваня Скотта Уоринга, несколько месяцев назад Нибиру пропала с радаров.

При этом никто точно не может объяснить – то ли Нибиру на время улетела из Солнечной системы, чтобы ее обитатели аннунаки смогли сгруппироваться и собраться с силами, то ли планету уничтожили.

А недавно на совещании уфологов в Ирвине, штат Калифорния, было заявлено, что планета Нибиру стала жертвой Солнца – она сгорела, отмечает Vista News.

Теперь уфологи говорит, если планета смерти, о которой писали еще древние шумеры, действительно исчезла из Солнечной системы, тогда человечество может выдохнуть.

Читайте такжеВторжение Нибиру началось: Вернадский предсказал появление планеты смертиВ то же время некоторые конспирологи настаивают, что пока еще нельзя с определенностью заявить, что угроза для Земли миновала окончательно.

Возможно, изворотливая планета Нибиру вовсе не расплавилась в раскаленных лучах Солнца, а просто готовится нанести мощный удар.

Напомним, ранее уфологи сообщали, что пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля.

Также ранее уфологи заметили, что военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
солнце пришельцы уфологи Нибиру Х-Нибиру
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:41
"Пиковый рост": эксперт рассказал, когда подскочит курс доллара
05:10
Нибиру погибла: планета смерти сгорела на Солнце - уфологи
04:32
"Дефектные": Лорак взбудоражила внешностью на эротичном фото
03:47
Американская история ужасов 9 сезон: дата выхода, постеры и трейлер Видео
02:54
Солнечное затмение 2 июля: нумеролог предупредила об опасностях
02:01
Ученые назвали аллигаторову грушу самой лучшей ягодой для похудения
01:15
Украина финишировала на 3-м месте в общем зачете Европейских игр
00:48
"Открывая Украину": режиссер Оливер Стоун снимет фильм о Майдане и Донбассе Видео
00:31
Затмения и конфликты: астропсихолог рассказала об опасностях июля-2019
30 июня, воскресенье
23:57
Российский писатель нашел в сериале Чернобыль скрытую рекламу реакторов
23:44
Жена известного украинского футболиста засветила прелести на отдыхе
23:15
Боксер Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины на Европейских играх Видео
22:43
Выступившие против России в ПАСЕ страны готовят совместную резолюцию Видео
22:14
У Медведчука прокомментировали слухи о покупке телеканала Интер
21:47
В стране Европы подумывают о выходе из ПАСЕ Видео
21:21
В Кривом Роге ветром перевернуло надувной батут с детьми
20:55
Голос Діти 5 сезон 6 выпуск онлайн: Кто останется в финале после нокаутов Видео
20:45
Меркель впервые прокомментировала проблемы со здоровьем во время официальных встреч
20:19
Омелян хочет купить для Укрзализныци партию локомотивов из США
19:54
"Путин - враг!" Грузинская певица Катамадзе отказалась выступать в России
19:20
Отвод войск у Станицы Луганской: в ОБСЕ сделали официальное заявление
19:07
В России при обрушении дома погибли собиравшие металлолом подростки
19:05
Украина выдала фееричный финиш на Европейских играх
19:00
Главные новости 30 июня: встреча Трампа с Ким Чен Ыном, отвод войск у Станицы и детали возвращения РФ в ПАСЕ
18:48
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
18:47
"Опасна в политике": в России раскритиковали Приходько за поход в Раду
18:21
"Американцы ведут себя нагло": в Москве засуетились из-за эсминца США в Черном море
17:59
В Слуге народа обнародовали список кандидатов-клонов Видео
17:54
Украину расплавит 34-градусное пекло: синоптики назвали самые жаркие регионы
17:26
Кто займет место Юнкера: источники назвали вероятного главу Еврокомиссии
17:22
Возвращение РФ в ПАСЕ: освобождение моряков входило в условия – посол
17:03
Репэрша Alyona Alyona показала тату на груди
16:58
Пресс-секретарю Трампа надавали тумаков на встрече лидеров США и КНДР Видео
16:27
Песков рассказал об "украинском факторе" на переговорах Путина на саммите G20
16:12
Линдеманн напрягся: Лобода на свадьбе поймала букет невесты Видео
15:57
В Польше определили главные направления новой миграционной политики
15:47
Брошенная Слава Каминская показала Эдгару, что он потерял Видео
15:28
В Раде рассказали, когда возьмутся за увольнение Климкина
15:07
Жара-2019: кто из украинских звезд выступит на российском фестивале ради наград от оккупанта
14:59
Экс-глава ЦРУ подсказал, какое оружие США поможет Украине в войне с РФ
14:27
Парубий придрался к Зеленскому из-за отвода сил и долбанул планом Путина Видео
14:24
"Пособники Киева": в РФ всполошились из-за планов Франции передать Украине патрульные катера
13:55
"Продажные судьи, проклятая система": скандальному нардепу Парасюку отказали в регистрации на выборах
13:43
Отравление Алибасова: Сын сделал официальное признание
13:36
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: детектор лжи бросил тень на мать убийцы Видео
13:30
Экс-футболист мадридского Реала возглавил Олимпик
13:28
Новый пик жары: синоптик обнадежила украинцев скорым снижением температуры
13:13
"Шлюхи, послушница": фотографии яхты патриарха Кирилла с полуголыми людьми наделали шума Фото
13:12
"С любимой женщиной": Муж Славы Каминской показал блондинку в своей постели
12:58
Ушла легенда: в Одессе скончалась народная артистка Украины Евгения Дембская
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять