Нибиру погибла: планета смерти сгорела на Солнце - уфологи

Если верить уфологам, то Нибиру пришел конец / фото из открытых источников

На протяжении многих лет уфологи во всем мире громогласно заявляли, что им известно точное местонахождение планеты Х. Однако, по словам уфолога из Тайваня Скотта Уоринга, несколько месяцев назад Нибиру пропала с радаров.

При этом никто точно не может объяснить – то ли Нибиру на время улетела из Солнечной системы, чтобы ее обитатели аннунаки смогли сгруппироваться и собраться с силами, то ли планету уничтожили.

А недавно на совещании уфологов в Ирвине, штат Калифорния, было заявлено, что планета Нибиру стала жертвой Солнца – она сгорела, отмечает Vista News.

Теперь уфологи говорит, если планета смерти, о которой писали еще древние шумеры, действительно исчезла из Солнечной системы, тогда человечество может выдохнуть.

Читайте такжеВторжение Нибиру началось: Вернадский предсказал появление планеты смертиВ то же время некоторые конспирологи настаивают, что пока еще нельзя с определенностью заявить, что угроза для Земли миновала окончательно.

Возможно, изворотливая планета Нибиру вовсе не расплавилась в раскаленных лучах Солнца, а просто готовится нанести мощный удар.

Напомним, ранее уфологи сообщали, что пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля.

Также ранее уфологи заметили, что военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.