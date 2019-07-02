Большое переселение Нибиру: пришельцы из планеты смерти удирают из России в США

Пришельцы с Нибиру бегут в США / vistanews.ru

На территории США уфологи стали все чаще замечать НЛО, в то же время активность пришельцев в России пошла на спад.

Эта ротация в космосе вполне объяснима, считают уфологи.

По мнению независимых ученых, сейчас мы наблюдаем большое переселение Нибиру.

Жители Соединенных Штатов повально выкладывают в интернет ролики со странными объектами в небе. По их словам, они явно отличаются от известных науке летательных аппаратов.

По словам очевидцев, объекты чаще всего имеют круглую или продолговатую форму. Они длительное время зависают на одном месте, излучают преимущественно белое свечение.

В небе над США увеличилось количество НЛО / vistanews.ru

Кроме того, очевидцы рассказывают, что объекты располагаются примерно на равном расстоянии друг от друга, будто выстраивая наблюдательные пункты, чтобы оценить обстановку.

В одном из американских городов днём были замечены в небе сразу четыре НЛО. Более того, они даже ночью не изменили своё местоположение и скрылись только утром.

Уфологи пришли к выводу, что это космические корабли пришельцев с загадочной планеты Нибиру.

А вот в России, по мнению уфологов, сейчас должно наступить временное затишье, ведь НЛО бегут из этой страны.

Читайте такжеВторжение Нибиру настало: Циолковский побывал на планете смерти и оставил посланиеТакже, по одной из версий уфологов, пришельцы с планеты смерти Нибиру просто хотят проверить свои силы в другом месте, однако вполне вероятно, что они могут вернуться в Россию в любое время.

А вот представители официальной науки никак не комментируют эти события, ведь попросту не верят в пришельцев, пишет vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, планета смерти сгорела на Солнце.

Также ранее уфологи сообщили, что пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля.

Кроме того, сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.