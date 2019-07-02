Большое переселение Нибиру: пришельцы из планеты смерти удирают из России в США

В России, по мнению уфологов, должно наступить временное затишье, ведь НЛО бегут из этой страны.
На территории США уфологи стали все чаще замечать НЛО, в то же время активность пришельцев в России пошла на спад.
Эта ротация в космосе вполне объяснима, считают уфологи.
По мнению независимых ученых, сейчас мы наблюдаем большое переселение Нибиру.
Жители Соединенных Штатов повально выкладывают в интернет ролики со странными объектами в небе. По их словам, они явно отличаются от известных науке летательных аппаратов.
По словам очевидцев, объекты чаще всего имеют круглую или продолговатую форму. Они длительное время зависают на одном месте, излучают преимущественно белое свечение.
Кроме того, очевидцы рассказывают, что объекты располагаются примерно на равном расстоянии друг от друга, будто выстраивая наблюдательные пункты, чтобы оценить обстановку.
В одном из американских городов днём были замечены в небе сразу четыре НЛО. Более того, они даже ночью не изменили своё местоположение и скрылись только утром.
Уфологи пришли к выводу, что это космические корабли пришельцев с загадочной планеты Нибиру.
А вот в России, по мнению уфологов, сейчас должно наступить временное затишье, ведь НЛО бегут из этой страны.
Читайте такжеВторжение Нибиру настало: Циолковский побывал на планете смерти и оставил посланиеТакже, по одной из версий уфологов, пришельцы с планеты смерти Нибиру просто хотят проверить свои силы в другом месте, однако вполне вероятно, что они могут вернуться в Россию в любое время.
А вот представители официальной науки никак не комментируют эти события, ведь попросту не верят в пришельцев, пишет vistanews.
Напомним, ранее сообщалось, планета смерти сгорела на Солнце.
Также ранее уфологи сообщили, что пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля.
Кроме того, сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.