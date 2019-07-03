Корабль пришельцев с Нибиру, а не российская ракета: уфологи рассекретили взрыв на Кипре

На Кипре упал корабль пришельцев, а не ракета / vistanews.ru

Уфологи пришли к выводу, что упавшая 1 июля на Кипре ракета оказалась кораблём пришельцев с планеты смерти Нибиру.

Отметим, ночью 1 июля греческий остров шокировал взрыв. Очевидцы сообщили, что его причиной стало падение неопознанного объекта.

Уфологи проанализировали имеющиеся данные и обратили внимание, что для обычной ракеты, которую создали на Земле, пламя и полёт были крайне неординарны.

Уфологи настаивают, что катастрофу на Кипре подстроили инопланетяне.

По их словам, упавший объект — это корабль Нибиру. Эксперты полагают, что его просто перепутали с ракетой С-200.

Читайте такжеНибиру погибла: планета смерти сгорела на Солнце - уфологиВ то же время, известный уфолог Скотт Уоринг недавно прогнозировал, что космические корабли пришельцев вскоре начнут прилетать на Землю. По его словам, они должны приземляться на Голубую планету к 2 июля. Таким образом, полагают уфологи, падение НЛО на острове 1 июля — прямое тому доказательство.

Впрочем, местные чиновники и представители науки продолжают настаивать на том, что это была ракета. Более того, ей приписывают российское производство, пишет vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, пришельцы из планеты смерти удирают из России в США. По мнению независимых ученых, сейчас мы наблюдаем большое переселение Нибиру.

Кроме того, сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.