Нибиру не погибла: планета смерти спряталась за Луной - уфологи

4 июля 2019, 05:39

Уфологи убеждены, что планета смерти приближается к Земле под прикрытием Луны.

Планета смерти Нибиру спряталась за Луной / vladtime.ru

Солнечное затмение 2 июля подарило уфологам невероятный сюрприз.

Независимые ученые рассмотрели множество снимков затмения. Увеличив некоторые фотографии затмения, уфологи заметили странное свечение между Солнцем и Луной. Оно напоминает северное сияние красного цвета, либо сгорание газа.

Оба примера не могут существовать в условиях полного отсутствия атмосферы.

Традиционные ученые пока не нашли объяснение увиденному на фотографиях.

А вот уфологи решили, что между Луной и Солнцем есть атмосфера. И принадлежит эта атмосфера загадочной планете смерти Нибиру, которая всё время пряталась за спутником Земли.

Красное свечение указывает на громадный диапазон магнитного поля / vladtime.ru

Эксперты в области изучения пришельцев и НЛО убеждены, что планета смерти приближается к Земле под прикрытием Луны. Коварная планета Нибиру подстроилась под вращение Луны. И только солнечное затмение раскрыло эти планы Планеты X.

Читайте такжеАтака Нибиру: военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце - уфологиТакже уфологи объяснили, что красное свечение может указывать на громадный диапазон магнитного поля, которое исходит от Нибиру, пишет vladtime.

Напомним, ранее уфологи заявили, что планета смерти Нибиру сгорела на Солнце.

Также ранее сообщалось, что пришельцы из планеты смерти удирают из России в США.

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