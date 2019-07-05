Колонистов Нибиру засекли над США: известный русский поэт призывал ануннаков на землю - уфологи

5 июля 2019, 05:28

Валерий Брюсов предупреждал человечество о приближении инопланетян с Планеты X.

Валерий Брюсов был агентом ануннаков?

Русский поэт Валерий Брюсов, вероятнее всего, был в очень хороших отношениях с ануннаками – так называют обитателей Планеты X, более известной как планета Нибиру.

Теоретики заговора уже несколько раз пытались докопаться, были ли у ануннаков свои посланники на земле, которые бы подготовили человеческую расу к принятию неизбежного. Уфологи утверждают, что из-за Нибиру конец света наступит совсем скоро, что подтверждается тем фактом, что планета Нибиру уже видна. И некоторым удается напасть на след.

Исследователь из Иллинойса Роберт Раунтри утверждает, что одним из миссионеров Нибиру был поэт Серебрянного века Валерий Брюсов. В своем исследовании он попытался доказать, что Брюсов мог быть знаком с ануннаками и призывал их на нашу планету, заодно пытаясь косвенно популяризировать пугающую планету. По словам Раунтри, в строчках Брюсова -

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!

- подразумеваются именно космические колонисты – поэт знал, что Нибиру приближается, нависая над Землей.

Как известно, прохождение Нибиру через Солнечную систему станет началом апокалипсиса и разрушения цивилизации. Планета Нибиру на небе, которая, как полагают ученые, в 10 раз больше Земли, предположительно уничтожит наш родной мир своими гравитационными волнами, вызвав землетрясения, вулканы и цунами. На Землю с Нибиру высадится технологически продвинутая раса инопланетян. Выживут лишь немногие. Это знание было доступно Брюсову, именно потому он написал строчки:

Бесследно все сгибнет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном

Как сообщалось ранее, несмотря на официальные наблюдения ученых за планетой, зафиксировать явление Нибиру удавалось и простым обывателям.

Планета Нибиру уже видна: явно видно что на фото Нибиру приближается
Планета Нибиру уже видна: явно видно что на фото Нибиру приближается

Так, в американском штате Вайоминг местному жителю удалось запечатлеть приближение планеты Судного Дня. Джошуа Вейкуму из города Каспер удалось поймать в объектив "голубую планету" в опасной близости от земли.

Нибиру в США
Нибиру на небе в США - обратите внимание на голубое тело: Нибиру видна невооруженным глазом

Фотография подтверждает тот факт, что пришельцы из планеты смерти удирают из России в США.

Как сообщалось ранее, Нибиру спряталась за Луной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Луна инопланетяне пришельцы уфологи Нибиру Х-Нибиру ануннаки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

05:28
Колонистов Нибиру засекли над США: известный русский поэт призывал ануннаков на землю - уфологи
05:19
Топ-5 надежных способов вернуть огонь в сексуальную жизнь
05:10
О чем могут договориться Путин и Зеленский: астролог дала прогноз
05:06
Больше 100 гривен за пачку: эксперт объяснил неминуемость роста цен на сигареты Видео
04:21
Пять лайфхаков, как мыть волосы, чтобы они росли быстрее и гуще
03:53
"Все вокруг в дерьме": Тука объяснил, почему тормозилось разведение сил у Станицы Луганской
03:09
Ученые нашли верный способ отвадить преждевременную смерть
02:01
Участница Голоса готовит концерт в стиле джаза в Киеве Видео
01:41
"Мы расширили серую зону": генерал пояснил опасность разведения войск в Станице Луганской Видео
01:12
Известного теннисиста лишили всех призовых на Уимблдоне
00:36
Только проснулся и уже устал: как с бодростью вставать по утрам
00:10
Под Киевом в поле кукурузы нашли мертвой гардеробщицу Верховной Рады
04 июля, четверг
23:49
Киев-Баскет сыграет в Лиге чемпионов с чемпионом Австрии
23:27
"Обращаюсь лично к Порошенко": Корбан выиграл в Европейском суде иск к Украине
23:01
Премьер Италии на встрече с Путиным взгрустнул из-за санкций против России
22:34
В МИД решили поговорить с послом Венгрии из-за высказываний Сийярто по закону о языке
22:05
Экс-замсекретаря СНБО Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан
21:54
Популярная порноактриса дала "перцу", выложив фото в откровенном белье Фото
21:37
Лолита разводится с молодым мужем
21:14
В Roshen начала работу новая фабрика с грандиозными планами
20:56
"Путин, руки прочь от Украины": В Риме украинцы встретили Путина пламенным митингом - опубликованы фото Фото
20:39
"Зелена": президент нашел "родственницу" в полиции Канады
20:17
Дело о сбитом малайзийском Боинге: СБУ взяло за жабры экс-начальника "ПВО ДНР"
19:45
В МИД РФ обвинили Украину в отсутствии предложений по освобождению моряков
19:41
Дуля для Москвы: Лукашенко выпятил в приоритеты для Минска дружеские отношения с США
19:16
В Польше занялись поиском свидетелей "геноцида поляков членами ОУН-УПА"
18:43
Филарет сравнил Епифания с Иудой, а себя – с Христом
18:40
Яценюк предложил создать единый орган по донорам Украины
18:04
Религиозная организация Турчинова сравнила легализацию марихуаны с наркоманией
18:00
"Руководство Халадаша могло дать понять Габовде, что нужно удалить пост" - российский политик
17:36
"Причина – в характере народа": эксперт пояснил слабое развитие экономики Украины
17:34
Десь не тут: O.Torvald презентовали совершенно новый клип Видео
17:22
Журналист "просветил рентгеном" решение Канады поставлять вооружение Украине
17:15
Габовда дописался: руководство Халадаша отстранило украинца от игры с российским клубом
17:11
Холли Бэйли: что известно о темнокожей Русалочке Disney Фото Видео
16:56
Очередной футболист Шахтера перешел в российский клуб
16:45
Генпрокуратура Грузии признала беспорядки в Тбилиси попыткой госпереворота Видео
16:40
"Сам ругаюсь": Вакарчук разделал под орех закон о дематюкации Видео
16:32
"Для меня дорога в сборную закрыта": экс-футболист Шахтера рассказал о последствиях переезда в Россию
16:28
В Раду проходят шесть партий
16:17
Нардеп Шуфрич влип в историю с утаенными миллионами в декларации - подробности
16:13
Втирался в доверие и развращал: на Одесчине молдаванин изготавливал детское порно
16:03
Депутат Рады предложил ликвидировать Областные администрации и выбирать губернаторов
15:58
Поспевшая зрада: Стало известно решение суда по "антифашистскому" концерту на Интере
15:54
Зажигательный танец Тодоренко и Топалова со свадьбы попал в сеть Видео
15:38
Стало известно, во сколько обойдется переезд Зеленского в Украинский дом
15:36
Партия Зеленского остается лидером парламентской гонки – опрос Видео
14:58
"Сепаратисты - марионетки Кремля, а не жители Донбасса": в команде Зеленского саданули ответом по Путину
14:53
"Жары не будет": синоптик рассказала, когда Украину накроют мощные ливни со шквалами Видео
14:50
"Россия возьмет Европу в заложники": Яценюк рассказал о строительстве "Северного потока-2"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять