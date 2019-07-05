Колонистов Нибиру засекли над США: известный русский поэт призывал ануннаков на землю - уфологи

Валерий Брюсов был агентом ануннаков?

Русский поэт Валерий Брюсов, вероятнее всего, был в очень хороших отношениях с ануннаками – так называют обитателей Планеты X, более известной как планета Нибиру.

Теоретики заговора уже несколько раз пытались докопаться, были ли у ануннаков свои посланники на земле, которые бы подготовили человеческую расу к принятию неизбежного. Уфологи утверждают, что из-за Нибиру конец света наступит совсем скоро, что подтверждается тем фактом, что планета Нибиру уже видна. И некоторым удается напасть на след.

Исследователь из Иллинойса Роберт Раунтри утверждает, что одним из миссионеров Нибиру был поэт Серебрянного века Валерий Брюсов. В своем исследовании он попытался доказать, что Брюсов мог быть знаком с ануннаками и призывал их на нашу планету, заодно пытаясь косвенно популяризировать пугающую планету. По словам Раунтри, в строчках Брюсова -

Где вы, грядущие гунны,

Что тучей нависли над миром!

- подразумеваются именно космические колонисты – поэт знал, что Нибиру приближается, нависая над Землей.

Как известно, прохождение Нибиру через Солнечную систему станет началом апокалипсиса и разрушения цивилизации. Планета Нибиру на небе, которая, как полагают ученые, в 10 раз больше Земли, предположительно уничтожит наш родной мир своими гравитационными волнами, вызвав землетрясения, вулканы и цунами. На Землю с Нибиру высадится технологически продвинутая раса инопланетян. Выживут лишь немногие. Это знание было доступно Брюсову, именно потому он написал строчки:

Бесследно все сгибнет, быть может,

Что ведомо было одним нам,

Но вас, кто меня уничтожит,

Встречаю приветственным гимном

Как сообщалось ранее, несмотря на официальные наблюдения ученых за планетой, зафиксировать явление Нибиру удавалось и простым обывателям.

Планета Нибиру уже видна: явно видно что на фото Нибиру приближается

Так, в американском штате Вайоминг местному жителю удалось запечатлеть приближение планеты Судного Дня. Джошуа Вейкуму из города Каспер удалось поймать в объектив "голубую планету" в опасной близости от земли.

Нибиру на небе в США - обратите внимание на голубое тело: Нибиру видна невооруженным глазом

Фотография подтверждает тот факт, что пришельцы из планеты смерти удирают из России в США.

Как сообщалось ранее, Нибиру спряталась за Луной.