Не Нибиру: Земле угрожает планета-астероид - уфологи

Планета-астероид может уничтожить Землю / Фото: ESA

Уфологи пугают человечество новым концом света. На этот раз Земле якобы угрожает планета-астероид Веста.

"Ее можно узнать по цвету: она бледно-серая, а не кроваво-красная как Нибиру", - отмечают они.

По словам уфологов, Веста – это крупный астероид между Марсом и Юпитером. Несмотря на отдаленность от Земли, он все-таки представляет угрозу для людей. Среди возможных гипотез рассматривается версия, что Веста столкнется с другим астероидом или поразит Землю.

Как пишет VistaNews, загадочную планету-астероид можно спутать с Солнцем и Луной. Цвет у нее светло-серый, что сбивает очевидцев.

Читайте такжеНибиру погибла: планета смерти сгорела на Солнце - уфологиПока ученые предрекают гибель человечества из-за далеких экзопланет, уфологи видят основную опасность в Весте и Нибиру.

Ранее известный американский исследователь Дэвида Монтенье высчитал, что Апокалипсиса стоит ожидать не ранее 21 декабря 2019 года. Ученый утверждает, что под влиянием ближайших планет к нашей планете, начнутся природные аномалии и разрушения. Из-за этого придут в упадок крупнейшие мегаполисы мира. Монтенье заявил, что его прогноз взаимосвязан с таинственной планетой Нибиру.