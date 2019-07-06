Смертельная страсть: в РФ любовная пара выпала с 9 этажа во время секса

Любовная пара выпала с 9 этажа во время секса / NEWS.am Medicineс

В Санкт-Петербурге пара занялась сексом на подоконнике девятого этажа и случайно выпала из окна.

Как пишет Фонтанка со ссылкой на очевидцев, сначала из окна сначала выпал телевизор, а после и мужчина с женщиной. Увидев это, она немедленно вызвала полицию.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили у дома труп женщины, которой было около 25-30 лет.

При этом мужчина, получив при падении легкие ушибы, встал и покинул место трагедии. Его местоположение пока неизвестно.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как парам преодолеть скованность в сексеПо предварительной информации, девушка проводила время в компании четырех знакомых, с одним из которых она спустя время уединилась и занялась сексом на подоконнике. Не удержав равновесие, пара сорвалась вниз.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось о том, что популярный порносайт массово принуждал девушек заниматься сексом на камеры.