Смертельная страсть: в РФ любовная пара выпала с 9 этажа во время секса

6 июля 2019, 06:50

Женщина погибла, её партнёр встал и ушёл.

Секс
Любовная пара выпала с 9 этажа во время секса / NEWS.am Medicineс

В Санкт-Петербурге пара занялась сексом на подоконнике девятого этажа и случайно выпала из окна.

Как пишет Фонтанка со ссылкой на очевидцев, сначала из окна сначала выпал телевизор, а после и мужчина с женщиной. Увидев это, она немедленно вызвала полицию.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили у дома труп женщины, которой было около 25-30 лет.

При этом мужчина, получив при падении легкие ушибы, встал и покинул место трагедии. Его местоположение пока неизвестно.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как парам преодолеть скованность в сексеПо предварительной информации, девушка проводила время в компании четырех знакомых, с одним из которых она спустя время уединилась и занялась сексом на подоконнике. Не удержав равновесие, пара сорвалась вниз.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось о том, что популярный порносайт массово принуждал девушек заниматься сексом на камеры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия смерть секс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:29
Слипачук пожаловалась на "уничтожение" ЦИК
07:23
Знаменитый российский хоккеист перешел в украинский клуб
07:15
Виктор Суслов: главным источником восстановления Донбасса будут собственные ресурсы Украины
07:12
Сколько возьмет партия Медведчука на выборах и чем это грозит Украине мнение
06:50
Смертельная страсть: в РФ любовная пара выпала с 9 этажа во время секса
06:31
Изменщики и однолюбы: какой знак Зодиака легко наставит рога, а какой будет верен до смерти
06:08
Сочные поздравления и живые открытки с Днем поцелуев 2019 Фото Видео
05:40
Не Нибиру: Земле угрожает планета-астероид - уфологи
05:01
Барселона подписала Френки де Йонга
05:01
Эксперт объяснил, почему падает доллар
04:22
"Жировые ловушки": Анита Луценко посоветовала, как похудеть в проблемных зонах Видео
03:43
"Сочная": Экс-солистка Серебро взбудоражила сеть огромной грудью на откровенном фото
03:13
Ивана Купала: ритуалы, обряды и приметы на любовь, замужество и богатство
02:09
Стало известно, какой тип фигуры женщины опасен для здоровья
01:38
Крушение катера в Черном море: известно о жертвах и причинах Видео
01:12
Экономист развеял иллюзию относительно России
00:35
Ученые выяснили неожиданную пользу молока
05 июля, пятница
23:59
ГБР выясняет, зачем Порошенко снял 34 млн долларов наличными
23:54
15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон Видео
23:37
Сын в России и связь с регионалами: глава Луганской области Комарницкий ответил на обвинения
23:11
"Го*но вместо мозгов": Собчак резко ответила критикующим фото раздетого сына
22:45
"Чтобы, наконец, был мир": Зеленский пообещал выполнить Минские договоренности Видео
22:19
В России якутский шаман отправился пешком в Москву для изгнания Путина Видео
22:01
Все россияне выбыли из одиночной сетки Уимблдона
21:50
В МИД прояснили ситуацию вокруг задержания танкера с украинцами на борту у берегов Гибралтара
21:25
Главные новости 5 июля: новый глава Донецкой ОГА, свара Гройсмана и Коболева и "зашквар" Порошенко Видео
21:23
В Черном море пропали без вести пассажиры перевернувшегося прогулочного катера Видео
20:55
Экс-глава регби РФ пожаловался на грузин, скандирующих "Украина" во время российского гимна
20:53
У берегов Гибралтара задержали нефтяной танкер с украинцами на борту
20:30
СБУ поймала вице-премьер министра на присвоении бюджетных средств в Винницкой области
20:28
"Нагнетались страхи": эксперт пояснил, как экономика Украины начала развиваться без России
19:57
В Счетной палате решили с правоохранителями прорываться в Нафтогаз для проверки Видео
19:41
Хомчак обвинил Путина во лжи после заявлений о пленных моряках
19:28
Сваты 2019: где смотреть онлайн все серии сериала Видео
19:25
Зеленский рассказал о ключевых задачах на Донбассе Видео
19:08
"Принимали радушно": посол Украины в СЕ Кулеба увидел примирение Запада и России
18:57
Херсонес внесли в вестник ЮНЕСКО как объект РФ Фото
18:40
Злата Огневич выступит в Киеве с акустическим концертом Видео
18:27
Российских пропагандистов не пустили на конференцию в Британию
18:23
В ЦИК предупредили об угрозе срыва подготовки выборов: стала известна причина
18:01
Менеджмент Евровидения отреагировал на отказ Амстердама принимать конкурс
17:59
"Урожай сумок и кроссовок круглый год": Каминская в Louis Vuitton устроила субботник
17:54
"Ограниченные инвалиды": Корчинский жестко прошелся по русскоязычным украинцам Видео
17:33
Кадровые перестановки в Генштабе: уволился запрещавший стрелять в боевиков генерал Красноок
17:27
Коболев ответил Гройсману и припугнул срывом подготовки отопительного сезона
17:20
Maruv показала грудь с заклеенными сосками Фото
17:07
Ястремская вышла в четвертый круг Уимблдона Видео
17:04
Брат из "ДНР": Зеленский прокомментировал назначение нового главы Донецкой ОГА
16:38
Главу НОК обвинили в коррупции: Бубка опроверг
16:30
Сорваные шапки, носохват и матерщина: главные "зашквары" Петра Порошенко с начала года Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять