Нибиру продырявила Солнце: уфологи сулят мегавзрыв и черную дыру

Нибиру проткнула Солнце / vistanews.ru

Новейшие технологии позволили ученым зафиксировать необычное явление на Солнце.

Снимок демонстрирует некую струю, которая вырывается из светила.

Но в настоящее время ученые и астрономы не определились с тем, что на самом деле произошло.

А уфологи объяснение данному явлению нашли незамедлительно.

"Ранее земные телескопы достаточно часто замечали НЛО возле нашего Солнца. Считалось, что их притягивает огромное количество энергии, сокрытое в нем. На деле оказалось, что все эти корабли пришельцев – посланники Нибиру. И теперь стало ясно, что они там делали. Принимая во внимание все показатели: Нибиру проткнула Солнце", - говорят независимые эксперты в области изучения космоса.

Но более дотошный анализ привел в ужас уфологов. Эксперты пришли к выводу, что Солнце перестанет существовать через две недели из-за загадочной планеты смерти.

Читайте такжеБольшое переселение Нибиру: пришельцы из планеты смерти удирают из России в СШАЯкобы из-за огромного отверстия немыслимые объемы газа и плазмы вырываются в открытый космос, где теряют свою кинетическую энергию.

Но лишение источника света в Солнечной системе – не единственная катастрофа, которая ждет Землю.

Основной источник опасности – естественная смерть звезды. Когда у нее закончится топливо и она не сможет больше гореть, произойдет мегавзрыв с образованием черной дыры, передает vistanews.

Напомним, ранее уфологи заявили, что Нибиру сгорела на Солнце.

Также сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.