Армагеддон 12 июля: Нибиру "вылупится" из Земли и уничтожит все живое - эксперт

Сейсмосканирование недр Земли позволило обнаружить, что ядро, на самом деле и есть зарождающаяся планета Х.
Пока одни ученые в области изучения космоса тщательно ищут Нибиру на небосводе, другие убеждают в том, что планета смерти находится… под землей.
Якобы сейсмосканирование недр Земли позволило обнаружить, что ядро, на самом деле и есть зарождающаяся планета Х.
Отметим, что впервые такая мысль появилась еще во времена СССР, когда исследования на Кольской сверхглубокой скважине были прерваны. Во время бурения якобы была открыта шахта в Ад.
И вот современные ученые решили, что во время бурения обнаружили не ад, а загадочную черную планету Х, которая (внимание!) готовится к появлению из Земли.
Ученые настаивают, что Земля – это как бы "большое яйцо", в котором вызревает планета апокалипсиса.
Читайте такжеНибиру "родила" две новых планеты и мертвящая троица летит к ЗемлеНекий геолог высказался так об этом: "Планета Х проломит земную кору, уничтожив материки. Земля распадется, и на её месте окажется небесное тело, игнорирующее небесную механику".
Согласно расчетам геологов, 12 июля Нибиру все же должна "вылупится", и наступит так называемый "конец света".
Добавим, что не все ученые разделяют эту теорию о конце света, и считают, что волноваться незачем, пишет vistanews.
Напомним, ранее сообщалось, пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля.
Напомним, ранее ученые вычислили самые популярные сценарии конца света.
Также ранее были опубликованы главные правила по выживанию при Апокалипсисе.
Также сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.