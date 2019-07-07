Армагеддон 12 июля: Нибиру "вылупится" из Земли и уничтожит все живое - эксперт

Новый судный день следует ожидать 12 июля / vistanews.ru

Пока одни ученые в области изучения космоса тщательно ищут Нибиру на небосводе, другие убеждают в том, что планета смерти находится… под землей.

Якобы сейсмосканирование недр Земли позволило обнаружить, что ядро, на самом деле и есть зарождающаяся планета Х.

Отметим, что впервые такая мысль появилась еще во времена СССР, когда исследования на Кольской сверхглубокой скважине были прерваны. Во время бурения якобы была открыта шахта в Ад.

И вот современные ученые решили, что во время бурения обнаружили не ад, а загадочную черную планету Х, которая (внимание!) готовится к появлению из Земли.

Ученые настаивают, что Земля – это как бы "большое яйцо", в котором вызревает планета апокалипсиса.

Читайте такжеНибиру "родила" две новых планеты и мертвящая троица летит к ЗемлеНекий геолог высказался так об этом: "Планета Х проломит земную кору, уничтожив материки. Земля распадется, и на её месте окажется небесное тело, игнорирующее небесную механику".

Согласно расчетам геологов, 12 июля Нибиру все же должна "вылупится", и наступит так называемый "конец света".

Добавим, что не все ученые разделяют эту теорию о конце света, и считают, что волноваться незачем, пишет vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля.

Напомним, ранее ученые вычислили самые популярные сценарии конца света.

Также ранее были опубликованы главные правила по выживанию при Апокалипсисе.

Также сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.