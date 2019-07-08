Ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море - уфологи

В Черное море упал осколок Нибиру / vistanews.ru

В ночь на 7 июля небо над Крымом рассекла странная зелёная "молния".

Неординарный зелёный цвет метеора вызвал массу вопросов у очевидцев явления и исследователей-космологов.

По одной из версий, в земную атмосферу вошёл объект из далёкого космоса, но объект необычный.

Уфологи считают, что данное явление связано с приближением планеты Нибиру к Земле.

Многие специалисты в области изучения загадочной планеты смерти убеждены, что объект прилетел именно оттуда, являясь, по сути, осколком Нибиру.

Читайте такжеАрмагеддон 12 июля: Нибиру "вылупится" из Земли и уничтожит все живое - эксперт"Нибиру - планета с крайне нестабильной корой и внутренними процессами под ней. Местами планета буквально "раскалывается на куски" от магматических процессов, сродни вулканической активности у нас на Земле. Периодически выбросы гейзерной массы отправляют в открытый космос множество обломков коры. У нас это называется - "планета дышит", - высказал свое видение ситуации эксперт из Дальневосточной уфологической академии.

Специалист убежден, что упавший в Чёрное море осколок состоит из крайне токсичного вещества, из которого сплошь состоит планетарная кора черной планеты Нибиру.

Небо над Крымом рассекла странная зелёная "молния". / vistanews.ru

По словам специалиста, попадая в воду, крайне концентрированный токсин способен в считанные дни отравлять всё живое на сотни километров вокруг.

Поэтому уфологи забили тревогу и не советуют людям планировать отпуска в Крыму, по крайней мере, пока ситуация точно не прояснится.

Официальная наука по этому поводу скептически молчит, передает vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, кусок планеты Нибиру упал в Австралии.

Также ранее сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру.