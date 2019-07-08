Раскрыта еще одна тайна пирамиды Хеопса: под усыпальницей нашли базу пришельцев - уфологи

Раскрыта очередная тайна пирамиды Хеопса / vladtime.ru

После обнаружения стальной плиты в одном из тоннелей под усыпальницей памятника архитектурного искусства Древнего Египта – пирамиды Хеопса - раскопки практически не ведутся или ведутся очень хаотично.

По информации, последние два десятилетия власти Египта сильно мешают работе ученых, придумывая различные поводы для запрета раскопок.

И уже поговаривают, что проблема в том, что властям известно намного больше, чем остальным.

Уфологи пришли к выводу, что под пирамидой Хеопса находится законсервированная база пришельцев.

А догадки об этом появились именно как раз после обнаружения стальной плиты.

Уфологи решили, что в пирамиде Хеопса найдена база пришельцев / vladtime.ru

Отметим, официальная наука пишет, то тоннель "технический", при этом не уточняется, зачем его перекрыли стальной плитой.

Читайте такжеНайдены могилы строителей пирамиды ХеопсаТак вот, некоторые специалисты убеждены, что теория имеет право на жизнь, и аргументируют это множеством фактов. Например, пирамиды находят не только по всей Земле, но и на других планетах – уже найдены похожие на пирамиды каменные сооружения на Марсе и Луне, конечно же, нельзя на 100% быть уверенным, что это не случайные природные аномалии, однако достаточно правильная геометрически выверенная форма заставляет считать, что данные пирамидообразные образования все же имеют искусственное происхождение.

Пирамида на Луне / vladtime.ru

Кроме того, проведенная Мюонная томография пирамид подтвердила наличие полостей под пирамидой, правда пока без точного их расположения.

Таким образом, говорят специалисты, вполне вероятно, что египетские власти нашли ту самую базу пришельцев, и, возможно, вновь ввели её в строй, об этом свидетельствуют случаи якобы подзарядки НЛО от пирамиды Хеопса, о которых писали некоторые СМИ ранее, передает vladtime.

Кадр из видео подзарядки НЛО от пирамиды / vladtime.ru

Напомним, ранее была разгадана главная тайна знаменитой пирамиды Хеопса.

Также ранее археологи разгадали тайну комнаты в пирамиде Хеопса.