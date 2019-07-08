Раскрыта еще одна тайна пирамиды Хеопса: под усыпальницей нашли базу пришельцев - уфологи

8 июля 2019, 01:13

Официальная наука пишет, то тоннель "технический", при этом не уточняется, зачем перекрыли стальной плитой

Раскрыта очередная тайна пирамиды Хеопса / vladtime.ru

После обнаружения стальной плиты в одном из тоннелей под усыпальницей памятника архитектурного искусства Древнего Египта – пирамиды Хеопса - раскопки практически не ведутся или ведутся очень хаотично.

По информации, последние два десятилетия власти Египта сильно мешают работе ученых, придумывая различные поводы для запрета раскопок.

И уже поговаривают, что проблема в том, что властям известно намного больше, чем остальным.

Уфологи пришли к выводу, что под пирамидой Хеопса находится законсервированная база пришельцев.

А догадки об этом появились именно как раз после обнаружения стальной плиты.

Уфологи решили, что в пирамиде Хеопса найдена база пришельцев / vladtime.ru

Отметим, официальная наука пишет, то тоннель "технический", при этом не уточняется, зачем его перекрыли стальной плитой.

Читайте такжеНайдены могилы строителей пирамиды ХеопсаТак вот, некоторые специалисты убеждены, что теория имеет право на жизнь, и аргументируют это множеством фактов. Например, пирамиды находят не только по всей Земле, но и на других планетах – уже найдены похожие на пирамиды каменные сооружения на Марсе и Луне, конечно же, нельзя на 100% быть уверенным, что это не случайные природные аномалии, однако достаточно правильная геометрически выверенная форма заставляет считать, что данные пирамидообразные образования все же имеют искусственное происхождение.

Пирамида на Луне / vladtime.ru

Кроме того, проведенная Мюонная томография пирамид подтвердила наличие полостей под пирамидой, правда пока без точного их расположения.

Таким образом, говорят специалисты, вполне вероятно, что египетские власти нашли ту самую базу пришельцев, и, возможно, вновь ввели её в строй, об этом свидетельствуют случаи якобы подзарядки НЛО от пирамиды Хеопса, о которых писали некоторые СМИ ранее, передает vladtime.

Кадр из видео подзарядки НЛО от пирамиды / vladtime.ru

Напомним, ранее была разгадана главная тайна знаменитой пирамиды Хеопса.

Также ранее археологи разгадали тайну комнаты в пирамиде Хеопса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Египет раскопки инопланетяне НЛО пришельцы археологи пирамида Хеопса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:04
Эксперт рассказала, почему и как женщины страдают от постоянного сексуального возбуждения
01:35
Кубок Америки. Селесао выиграли домашний турнир
01:13
Раскрыта еще одна тайна пирамиды Хеопса: под усыпальницей нашли базу пришельцев - уфологи
01:00
Бразилия - Перу - 3:1: текстовая трансляция финального матча Кубка Америки, все подробности
00:29
Женскую Лигу наций выиграли волейболистки США
00:17
"Депортировать желающих с*сать у Киселева": в соцсетях возмущены телемостом между Россия 24 и NewsOne
07 июля, воскресенье
23:44
Лолита пожаловалась на обстрел по пути на концерт в оккупированный Луганск Видео
23:25
Президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире Видео
23:21
"Омерзительная провокация": премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес Путина
23:16
Зеленский рассказал, как и когда отстроят мост в Станице Луганской
22:50
"Извиняться перед Путиным не будем": руководство Рустави 2 не одобрило матерную ругань в эфире
22:22
"Пошел ты в ж*пу, Володя": ведущий Рустави 2 обматерил Путина и пожелал "насрать" на могилы его родителей Видео
22:05
"Нех*й шастать": Группа российских телепропагандистов попала под обстрел на Донетчине
21:35
"Надо поговорить": Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone Видео
21:33
Волкер рассказал о своих ожиданиях от новой Верховной Рады
20:38
"Находим деньги и строим": Зеленский поговорил с людьми в Станице Луганской Фото
20:15
"Очередное пробитие дна": в ПЦУ осадили Филарета из-за интервью российским пропагандистам
19:54
Вайкуле проведет свой фестиваль в Украине с Кикабидзе и Брегвадзе
19:36
"Кораблик, возвращайся домой": Укрпочта выпустила конверт в честь плененных Россией украинцев
19:24
Соколова обвиняет Гордона в иске на 1 млн гривен: адвокат отрицает Видео
19:07
Скандал с Месси: КОНМЕБОЛ поставила на место звездного аргентинца
18:31
Участник операции по уничтожению MH-17 Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригады
18:07
Официально: UFC проведет турнир в России
18:03
Комитет ПА ОБСЕ обвинил Россию в принуждении стран к строительству газопроводов
17:58
"Не имеем автокефалии": Филарет ополчился на Константинополь Видео
17:48
Разъерепенился: Хабиб за рингом схватился с Диасом на турнире UFC 239 Видео
17:29
Медведчук рассказал, как благодаря жене стал кумом Путина
16:58
Зеленский назначил нового главу Луганской облгосадминистрации Видео
16:56
Лолита заявилась с песнями в оккупированные Донецк и Луганск - опубликовано видео Видео
16:39
Авиакатастрофа на Полтавщине: в результате крушения самолета есть погибший и пострадавший Видео
16:22
Волкер рассказал, о чем договорился с путинским куратором по Донбассу Сурковым
15:58
"Гнать гнид в три шеи": Нефедов показал, как на границе "похерили" идею со сканерами Фото Видео
15:47
В США внезапно умер юный актер-звезда Disney
15:18
"В Турции дешевле, жлобы": туристы поведали о реальных ценах на "сараи" и питание в Кирилловке Видео
15:14
В Польше украинский автобус попал в серьезное ДТП: много пострадавших Видео
14:32
"Была полураздета, могли изнасиловать": появились тягостные детали хладнокровного убийства гардеробщицы Рады
14:27
Миллион долларов и вертолет: что известно о штурме при освобождении заложниц в Одессе Фото Видео
14:15
Геннадий Труханов предложил преступнику обменять захваченную в заложники девушку на себя актуально
13:57
Отверженные Слуги народа: в списке партии Зеленского минус семь кандидатов
13:57
В Одессе неизвестный захватил заложницу, полиция начала переговоры Фото
13:44
Генерал рассказал, как и почему Путин займется провокациями в Украине
13:30
"Смотрите вне горизонта, думайте стратегически": Порошенко попытался вдохновить Зеленского советами
13:16
Готовьте пуховики: синоптик предупредила украинцев о резком похолодании Видео
12:50
Трагедия Лошарика: подводники РФ погибли при испытании ядерной торпеды Посейдон – СМИ
12:25
ЦИК предупредила Слугу народа о кандидатах в депутаты с двойным гражданством Видео
12:16
Федерер выиграл 350 матчей на турнирах Большого шлема
12:01
"Заморить голодом и жаждой и нах…на Россию": украинцы вскипели из-за слов советника Зеленского о Крыме Видео
11:57
Зеленский в Одессе оценил новые украинские боевые катера проекта Кентавр Фото Видео
11:25
Командующий ВМС рассказал, когда Украина получит патрульные катера США
10:55
В Москве огрызнулись на резолюцию ОБСЕ по аннексированному Крыму
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять