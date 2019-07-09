Судный день 12 июля подтвердился: из вулкана "выскочит" смертоносная планета Нибиру - уфологи

Уфологи прогнозируют 12 июля судный день на Земле / vistanews.ru

Появление густого дыма из вулкана на острове Страмболи в Италии подтвердило версию уфологов о конце света 12 июля.

Уфологи настаивают, что загадочная планета смерти возрождается.

Отметим, ранее сейсмосканирование недр Земли позволило обнаружить, что ядро, на самом деле и есть зарождающаяся планета Х. После этого эксперты заявили, что Нибиру "вылупится" из Земли и уничтожит все живое.

Но новая версия уфологов шокирует. Они убеждены, что Нибиру уже развивается под землей и возрождение находится на финальной стадии.

По словам уфологов, появление Планеты Х стоит ожидать именно из-под воды. Вероятно, извержение вулкана в Италии сигнализирует, что 12 июля из жерла может появиться главная угроза жизни на Земле – Нибиру, которая устроит Армагеддон.

Читайте такжеНибиру погибла: планета смерти сгорела на Солнце - уфологиПо версии уфологов, извержение вулкана подтвердило вероятность судного дня для человечества, передает vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля.

Также ранее были опубликованы главные правила по выживанию при Апокалипсисе.

Также сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.