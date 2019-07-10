Мистический остров Пасхи "рванет": вулканолог предсказал Апокалипсис на Земле

Остров Пасхи устроит судный день на Земле / vladtime.ru

Один из самых удалённых населённых островов в мире, остров Пасхи, на котором находятся загадочные статуи "моаи", объединяет сеть вулканов. Самый высокий кратер вулкана Теревака носит название Рано-Арои (около 200 м). "Рано-Арои" — это название озера, заполняющего потухший кратер.

Но вулканолог утверждает, что остров Пасхи имеет в своём активе не спящий, а опасный кратер. Ученый убежден, что вулкан Теревака - ядернее гигантского супервулкана Йеллоустона.

Ученый говорит, что вполне не случайно исторически сложилось, что остров Пасхи спрятан от людей. Отметим, расстояние до континентального побережья Чили составляет 3514 км, до острова Питкэрн, ближайшего населённого места, - 2075 км.

Читайте такжеАрмагеддон 12 июля: Нибиру "вылупится" из Земли и уничтожит все живое - экспертВулканолог подчеркнул, что мистический остров Пасхи "взорвёт" Землю запуском "кнопки Апокалипсиса". Планете не спастись, настаивает ученый, если люди начнут трогать закопанных "великанов" моаи, которые могут быть связаны с вулканическими процессами.

Отметим, что в настоящее время вулканы на острове Пасхи пока спят, прямой угрозы людям нет. Но гарантировать, что ситуация такой и останется никто не станет. На острове раскручена туристическая сеть, люди путешествуют, много техники появилось на острове и это не положительный итог, подчёркивает эксперт, передает vladtime.

Напомним, ранее уфологи заявили, что из вулкана "выскочит" смертоносная планета Нибиру и на Земле наступит судный день.

Также ранее были опубликованы главные правила по выживанию при Апокалипсисе.

Кроме того, сообщалось, 90 землетрясений в США разбудили страшный супервулкан Йеллоустоун.