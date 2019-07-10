Армагеддон 1 августа: "треугольник масонов" убьёт Землю и погасит Солнце - эксперты

Новый конец света ожидается 1 августа / vistanews.ru

До 1 августа над Землёй появится астеризм - известная группа звезд, но не официальное созвездие, сообщили астрономы.

По информации, астеризм не обязательно находиться в одном и том же созвездии, например, Большая Медведица, которая представляет собой астеризм, созданный из большинства самых ярких звезд, найденных в Большой Медведице.

Так вот, астеризм лета 2019 года - это три планеты.

В то же время, "аномальщики" уже заговорили о появлении знака масонов над планетой Земля, что не предвещает человечеству ничего хорошего.

Независимые ученые рассказывают, что масоны фигурируют в гипотезе об Апокалипсисе.

К слову, признанным знаком масонов считается глаз и треугольник, переходящий в пирамиду.

Так вот, по версии независимых ученых, 1 августа над Землёй выстроятся в "парад планет" звёзды Вега, Альтаира и Денеба.

Читайте такжеСудный день 12 июля подтвердился: из вулкана "выскочит" смертоносная планета Нибиру - уфологиСимволисты исследовали названия и смысл названий и местоположения указанных тел и говорят о скрытом смысле "трио". Это символы, которые означают расположение планет "яркий", "орёл" и "лебедь". Символисты убеждены, что Вега станет явным признаком старта Армагеддона. Яркий, то есть явный, заметный, точный.

Альтаира – расположена в созвездии Орла, то есть прямой сакральный намёк, что Армагеддон, в первую очередь, коснётся США, поскольку символ этой страны – орёл.

Денеба же, по словам символистов, обозначает стихию – неуправляемую воду, уничтожающий огонь и неустойчивую почву.

Таким образом, эксперты предсказывают глобальный катаклизм, который поглотит всю планету и континенты перестанут существовать.

1 августа "треугольник масонов" разрушит магнитное поле Земли / vistanews.ru

1 августа – новая дата конца света. Независимые ученые не исключают, что 1 августа "треугольник масонов" разрушит магнитное поле Земли. Физические законы Солнечной системы гласят, что Солнце и Земля зависят от расстановки планет. При появлении трёх планет астеризма нарушит идиллию в системе и спровоцирует дисбаланс - убьёт Землю и "погасит" Солнце, передает vistanews.

Отметим, что официальная наука по этому поводу молчит.

Напомним, ранее эксперт заявил, что Армагеддон наступит 12 июля - Нибиру "вылупится" из Земли и уничтожит все живое.

Также ранее были опубликованы главные правила по выживанию при Апокалипсисе.