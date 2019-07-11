Нибиру "замутит" Всемирный потоп на Земле: уфологи раскрыли дьявольский план планеты смерти

Нибиру устроит Всемирный потоп на Земле / vistanews.ru

Удлиненный пепельный НЛО пролетал над Индией, которая сейчас страдает от сильнейшего потопа.

Этот неопознанный летающий объект на бешеной скорости пролетел над Ассамом аккурат после мощного и продолжительного ливня. Местные жители обратили внимание, что странный объект находился слишком низко. Иногда людям казалось, что этот НЛО заденет провода и порвет их.

Исследователи в области космоса убеждены, что это был настоящий корабль Нибиру. Пришельцы из планеты смерти "замутили" потоп в Индии, а затем появились посмотреть, что из этого вышло.

Корабль Нибиру пролетел над Индией / vistanews.ru

Американские уфологи считают, что наводнения в Индии, Японии, США, России и Испании, которые фиксируются в последнее время, не что иное, как часть дьявольской затеи черной планеты Нибиру.

Читайте такжеВторжение Нибиру началось: Вернадский предсказал появление планеты смертиУфологи настаивают, что загадочная планета систематически топит Землю, поэтому нужно приготовиться к невиданному количеству аномальных дождей.

"Аномальщики" говорят, что Нибиру затеяла на Земле Всемирный потоп, описанный в Ветхом Завете: "наводнение длилось 40 дней и ночей. Всякая плоть на земле погибла".

Кроме того, уфологи считают, что пришельцы в Индии проверили первые результаты своего плана. Исследователи уверенны, что ануннаки могут воздействовать на наш климат, провоцируя либо засуху, либо продолжительный дождь. Люди не обладают жабрами, и вода для них равносильна смерти. Это на руку Нибиру, передает vistanews.

Напомним, ранее подтвердился судный день 12 июля: из вулкана "выскочит" смертоносная планета Нибиру.

Также сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.

Кроме того, ранее колонисты с Нибиру пустили в ход климатическое оружие.