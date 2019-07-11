Обугленный "труп" Нибиру: гигантская молния убила смертоносную планету в небе над Россией - уфологи

Уфологи решили, что Нибиру погибла / vladtime.ru

На днях в некоторых регионах России небо рассекали необычайно яркие молнии огромных размеров.

После этой дьявольской грозы в Сеть слили снимки непонятного пятна в небе над Омском, которое похоже на серое подобие микро-Солнца или круглый оборванный по краям шар, который почему-то не падает.

Традиционные ученые пока не смогли объяснить это явление.

А вот уфологи решили, это была гибель самой загадочной планеты Нибиру.

Эксперты в области изучения космоса объяснили, что черная планета Нибиру имеет мощное гравитационное поле, последствия воздействия которого уже видел каждый. Оно тем сильнее, чем ближе к полюсам планеты.

Так вот, уфологи убеждены, что во время страшной грозы в России полюс Нибиру был слишком близко к Земле и многочисленные разряды молний вступили в реакцию с силовым полем "соседки". Получился обугленный "труп" Нибиру.

В небе над Россией молния ударила в Нибиру / vladtime.ru

"Аномальщики" настаивают, что именно полюс Нибиру замкнуло в кольце молний, и она обуглилась, при этом живие существа – пришельцы – вряд ли выжили.

И если окажется так, что уфологи сказали правду, то катаклизмы на Земле закончатся через несколько дней, передает vladtime.

Читайте такжеСудный день 12 июля подтвердился: из вулкана "выскочит" смертоносная планета Нибиру - уфологиНапомним, ранее уфологи сообщиди, что Нибиру погибла - планета смерти сгорела на Солнце.

Также сообщалось, Нибиру "сперла" разработки российских ученых.

Кроме того, сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру.