Обугленный "труп" Нибиру: гигантская молния убила смертоносную планету в небе над Россией - уфологи

После дьявольской грозы в Сеть слили снимки непонятного пятна в небе над Омском.
На днях в некоторых регионах России небо рассекали необычайно яркие молнии огромных размеров.
После этой дьявольской грозы в Сеть слили снимки непонятного пятна в небе над Омском, которое похоже на серое подобие микро-Солнца или круглый оборванный по краям шар, который почему-то не падает.
Традиционные ученые пока не смогли объяснить это явление.
А вот уфологи решили, это была гибель самой загадочной планеты Нибиру.
Эксперты в области изучения космоса объяснили, что черная планета Нибиру имеет мощное гравитационное поле, последствия воздействия которого уже видел каждый. Оно тем сильнее, чем ближе к полюсам планеты.
Так вот, уфологи убеждены, что во время страшной грозы в России полюс Нибиру был слишком близко к Земле и многочисленные разряды молний вступили в реакцию с силовым полем "соседки". Получился обугленный "труп" Нибиру.
"Аномальщики" настаивают, что именно полюс Нибиру замкнуло в кольце молний, и она обуглилась, при этом живие существа – пришельцы – вряд ли выжили.
И если окажется так, что уфологи сказали правду, то катаклизмы на Земле закончатся через несколько дней, передает vladtime.
Читайте такжеСудный день 12 июля подтвердился: из вулкана "выскочит" смертоносная планета Нибиру - уфологиНапомним, ранее уфологи сообщиди, что Нибиру погибла - планета смерти сгорела на Солнце.
Также сообщалось, Нибиру "сперла" разработки российских ученых.
Кроме того, сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру.