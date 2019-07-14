Вторжения Нибиру не будет: супероружие Хрущёва сотрет в порошок планету смерти

В РФ решили дать мощный отпор вторжению Нибиру / vladtime.ru

Уфологи пришли к выводу, что тайный проект спутника Скиф — боевой лазерной станции невероятной мощи, разработанной во времена Никиты Хрущева, готовился для противодействия вторжению планеты смерти Нибиру.

Однако во времена СССР разработчики не успели закончить проект Скиф, и спутник остался лишь проектом.

Но в современной России разработку советских ученых полностью воплотили в жизнь. В преддверии возможного вторжение черной планеты Нибиру, РФ подготовила спутник к запуску.

А когда окончательно стало понятно, что атаки загадочной планеты Нибиру не избежать, тут же было принято решение о запуске.

Отметим, многие уфологи настаивают, что к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России. Некоторые уфологи настаивают, что произойдет это в конце июля.

Так вот, 10 июля секретный орбитальный спутник был запущен с помощью грузового корабля Союз с космодрома Плесецк.

По расчетам экспертов, в данный момент станция уже вышла на орбиту и развернута для отражения возможной угрозы.

Читайте такжеАтака Нибиру: военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце - уфологиПолковник КГБ в отставке дал короткий комментарий на этот счет: "Россия грамотно использует советское наследие, сейчас, когда угроза нависла над всей планетой, руководство страны смогло найти ресурсы и специалистов для реанимации заброшенной программы. Скиф — это настоящее супероружие, чуть-ли не единственное, что может противостоять вторжению планеты Х", - передает vladtime.

Надо отметить, что за 30 лет с момента разработки спутника, вероятно, он был серьёзно доработан, ввиду этого, Нибиру ждет очень неприятный сюрприз — возможно, на этом столкновении террор планеты Х наконец-то закончится. Скиф вполне может уничтожить планету смерти и превратить ее в порошок.

Добавим, что официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру "сперла" разработки российских ученых.

Также ранее Владимир Вернадский предсказал появление планеты смерти Нибиру.

Также сообщалось, основоположник космизма, знаменитый советский ученый Константин Эдуардович Циолковский побывал на планете смерти и оставил послание.