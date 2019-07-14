Нибиру "сожрала" Венеру: планета смерти готовится напасть на Землю - уфологи

14 июля 2019, 05:18

В плотных слоях атмосферы, оставшихся от Венеры, затаилась черная планета Х.

Учены не заметили, как Нибиру поглотила Венеру
Учены не заметили, как Нибиру поглотила Венеру / vladtime.ru

Вторая планета от Солнца и самая горячая планета в Солнечной системе, ярче которой только Луна, Венера является одной из самых сложных для изучения.  Она мешает любым исследованиям и высадкам ученых.

Уфологи решили, что именно по этой причине ученые банально не заметили, когда опасную планету сожрала Нибиру.

Теперь, настаивают уфологи, в плотных слоях атмосферы, оставшихся от Венеры, затаилась черная планета Х.

 "Судя по всему, катастрофа произошла примерно в 1985 году, когда состоялся последний полет зонда на Венеру, и когда были получены последние данные с этой планеты, как ни странно после этого любые полеты к Венере были прекращены, а исследования остановлены, удивительно, что такой багаж накопленных данных не был использован, возможно, это потому, что правительство понимало – исследовать больше нечего, а высадка на планету Х крайне рискованное занятие. Сама же атмосфера Венеры не просматривается и служит отличным прикрытием для "пожирателя", - высказался известный астроном, передает vladtime.

Возможно, последняя фотография поверхности Венеры / vladtime.ru

Если предположение верно, то ждать пришествия Нибиру стоит уже совсем скоро, ведь Венера – это, фактически, ближайшая к Земле планета. В любом момент поддельная Венера может сменить орбиту и направится к нашей планете, и тогда времени на реакцию останется совсем немного.

Читайте такжеВторжение Нибиру началось: Вернадский предсказал появление планеты смертиВполне возможно, что планета, так хорошо виднеющаяся на небосводе, станет причиной гибели всего человечества.  

Добавим, что традиционные ученые не спешат комментировать предположения уфологов.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру станет новым спутником Земли.

Также ранее уфологи заявили, что планета смерти Нибиру сгорела на Солнце.

Кроме того, ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море.

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