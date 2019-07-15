Судный день 9 августа: Меркурий бабахнет по Солнцу и наступит конец света - астрофизики

16 июля будет "репетиция" судного дня / vladtime.ru

16 июля жители Земли смогут наблюдать частное лунное затмение. А частным называют такое лунное затмение, когда Земля, Луна и Солнце оказываются на одной линии, и спутник частично попадает в тень Земли.

Так вот, астрономы убеждены, что предстоящее затмение будет видно на большей части территории Европы, Африки, России, лучше всего в Западной Сибири и в Средней Азии.

Но астрофизики, в отличие от астрономов, не увидели в этом событии повода для радости.

Репетиция конца света 16 июля

Астрофизики сделали громкое заявление - парад планет 16 июля получил квалификацию "судный". Эксперты настаивают, что 16 июля пройдёт репетиция конца света.

По словам астрофизиков, появление астрономических явлений ознаменовывается для Земли испытаниями. После кровавой Луны обязательно люди чувствуют себя хуже. Приближений планет Солнечной системы к Земле провоцирует приплывы, отливы. Исходя из связи космоса и Земли, астрофизик утверждает, что 16 июля пройдёт репетиция конца света перед глобальным катаклизмом.

Также астрофизики предсказали, что причиной конца света станет не загадочная планета смерти Нибиру, какая-нибудь комета или громадный астероид.

Конец света 9 августа

Спровоцирует вымирание Солнечной системы Меркурий, и произойдет это 9 августа, убеждены ученые.

Меркурий пройдет точку западной элонгации и достигнет углового удаления от светила (19°). В это время первая планета от Солнца будет видна лучше всего на небосводе, так как займет крайнюю позицию над горизонтом.

Читайте такжеНибиру погибла: планета смерти сгорела на Солнце - уфологиПо этому поводу высказались и уфологи. Они считают, что Меркурий будет отдалён от Солнца, и сработает "эффект рогатки". При этом отдаление, станет приближением для Меркурия и ускоренным полётом к Солнцу.

После столкновения гиганта с Солнцем, которое не только рискует "разлиться", но и даже погаснуть, Меркурий рискует разлететься на астероиды.

Если учесть астрологические прогнозы экспертов, то Меркурий способен сделать всё, о чём предупреждают исследователи.

Итогом для Земли станет тьма, которая увенчается одной яркой вспышкой, после чего планета погибнет без возможности возродиться, пишет vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля.

Также ранее сообщалось, 1 августа "треугольник масонов" убьёт Землю и погасит Солнце.