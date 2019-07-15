Нибиру нагло захватит Россию: пророчество Ванги о пришельцах с планеты смерти подтвердилось - уфологи

Новосибирск уже под прицелом пришельцев с Нибиру / vistanews.ru

В небе над Новосибирском в воскресенье, 14 июля, очевидцы заметили красный объект, ярче Солнца. Странную аномалию даже успели запечатлеть на камеру. Очевидец из Новосибирска не исключает, что это загадочная Планета Х.

В свою очередь, уфологи утверждают, что появление над Новосибирском некого красного объекта может быть знамением, о котором когда-то предупреждала ясновидящая Ванга.

А говорила баба Ванга о том, что будет конец света, который ознаменуется прибытием на Землю инопланетян с планеты Вамфим.

Так вот, уфологи убеждены, что Нибиру и Вамфим - это одно и то же слово, но на разных языках.

Уфологи увидели знамение над Новосибирском / vistanews.ru

Что касается Новосибирска, то выбор этого города наглыми пришельцами с Нибиру неслучайный, говорят уфологи. Дело в том, что Новосибирск - это своего рода "центр" России. Находится в центральной части страны и имеет выгодное геополитическое расположение.

Читайте такжеАтака Нибиру: военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце - уфологи"Новосибирск пропадёт с карты России, его просто используют, как поле битвы и площадку для демонстрации силы, сделают это пришельцы ради получения территории России", - говорит эксперт в области изучения небесных аномалий, передает vistanews.

К слову, известные уфологи Скотт Уоринг и Эрнст Мулдашев неоднократно говорили о том, что под прицелом пришельцев именно Новосибирск.

Добавим, что традиционная наука пока не комментирует красный объект в небе над Новосибирском.

Напомним, ранее сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру.

Также ранее уфологи заявили, что Нибиру "сожрала" Венеру и готовится напасть на Землю.

Кроме того, ранее сообщалось, Владимир Вернадский предсказал появление планеты смерти.