Школьница устроила групповуху с наркоманами в присутствии матери

Школьница. Иллюстративное фото / Яндекс Дзен

В Сканторп (Северный Линкольншир, Англия, Великобритания) женщина обнаружила свою несовершеннолетнюю дочь в притоне − в тот момент, когда та участвовала в оргии с четырьмя наркозависимыми.

Об инциденте написал популярный британский таблоид The Sun. По данным родителей девочка страдает зависимостью от героина. Мать сумел разузнать, что она приобретает наркотики в одном из притонов на улице Линдзи.

Несколько суток назад, когда девочка вновь исчезла, женщина отправилась на ее поиски именно туда. Однако сцена в притоне превзошла все ее ожидания. Девочка занималась сексом сразу с четырьмя парнями-наркоманами.

Сразу же женщина обратилась в правоохранительные органы. Полицейские устроили рейд и разгромили притон. О нынешнем состоянии девочки пока ничего не известно.

Напомним, ранее в США телеведущий скончался во время гей-оргии с наркотиками. Кроме того, на острове Тайвань монах регулярно устраивал наркотические "групповухи" в храме.