Армагеддон 17 июля: два всесокрушающих астероида устроят ад на Земле - NASA

16 июля 2019, 05:27

Воздействие магнитных полей Земли и Венеры "разделит" астероиды между собой и случится Армагеддон.

Два астероида могут устроить ад на Земле/ vladtime.ru

К Земле мчатся два гигантских астероида, которые несут угрозу человечеству.

По информации, первый астероид пролетит между Венерой и Землёй 17 июля, его условно название 2019 NF1, сообщили в Центре исследований околоземных объектов агентства (CNEOS). По информации, этот астероид летит со скоростью 37439 км в час. По оценкам агентства, его диаметр составляет 96 метров, то есть он выше, чем Статуя Свободы.

Второй астероид пронесется около Земли 17 июля в 5:09 утра, его именуют 2019 NJ2. Мчится он со скоростью 48280 км в час. С расчётным диаметром 63 метров, 2019 NJ2 значительно выше Пизанской башни в Италии.

Следует отметить, что в NASA подтвердили угрозу столкновения с астероидами.

Читайте такжеНибиру "сожрала" Венеру: планета смерти готовится напасть на Землю - уфологиУченые говорят, что два астероида пролетят между Венерой и Землёй и вполне возможно, что они станут Тунгусским метеоритом для Солнечной системы.

Но астрономы убеждены, что Венера 17 июля спасёт Землю, если астероиды приблизятся к её атмосфере.

Но также существует вероятность, что воздействие магнитных полей Земли и Венеры "разделят" астероиды между собой, и тогда Армагеддон произойдет и на Венере, и на Земле.

Важно то, что в NASA подтвердили угрозу столкновения с астероидами.

Из-за двух астероидов Венера и Земля под угрозой/ vladtime.ru

К слову, ученые также рассматривают вариант столкновения астероидов с Венерой. В таком случае последствия для Земли также будут.

Взрывная волна от двух астероидов спровоцирует смещение магнитных полей и пространства между Венерой и Землёй, итогом станет всплеск энергии, последствия которой отразятся на Солнечной системе, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, "треугольник масонов" убьёт Землю и погасит Солнце 1 августа.

Также ранее вулканолог предсказал Апокалипсис на Земле - Мистический остров Пасхи "рванет".

Также сообщалось, Меркурий бабахнет по Солнцу и наступит конец света.

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NASA Земля астероид Венера конец света Армагеддон
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