Нибиру "съест" Солнце: планета-убийца станет новым светилом Земли и погибнет все живое - уфологи

16 июля 2019, 06:22

Нибиру уже не прячется и решила стать новым "солцем", чтобы уничтожить Землю.

НИбиру станет новым "солнцем" и уничтожит Землю / vladtime.ru

Светящийся шар невероятных размеров, который больно напоминает Солнце, запечатлел очевидец на небосводе. Примечательно, сто само светило в этот момент было рядышком.

Уфологи сразу же пришли к выводу, что это загадочная планета смерти Нибиру.

Несколько недель назад Планета Х опять "поселилась" на небе. Нибиру уже не прячется и устрашающе действует на людей.

Эксперты в области изучения космоса убеждены, что черная планета Нибиру может занять место Солнца, она его попросту "съест". Для этого планете смерти стоит всего лишь стать немного ярче.

Как бы это не звучало абсурдно, но уфологи говорят, что именно это и входит в коварные планы пришельцев с Нибиру. Они не собираются повышать мощность своей планеты-"убийцы".

Нибиру хочет стать новым светилом Земли / vladtime.ru

Тем не менее, важно понимать, что столь маленькая яркость Нибиру не позволит в полной мере поддерживать жизнь на Земле. Поэтому замена Солнца неизбежно приведёт к гибели всего живого на Земле. 

Отметим, среднее расстояние от Солнца до Земли составляет приблизительно 150 миллионов километров.Нагревая поверхность Земли, Солнце приводит в движение массы воздуха, заставляя их перемещаться из одних районов в другие. Таким образом, наше дневное светило является основным "виновником" всех явлений погоды

Читайте такжеНибиру "сожрала" Венеру: планета смерти готовится напасть на Землю - уфологиКроме того, уфологи заметили, что Нибиру уже давно негативно воздействует как на Землю, так и на Солнце. Планета смерти постоянно провоцирует вспышки на Солнце, которые сильно вредят Голубой планете. После этих вспышек страдают люди на Земле – ведь возникают магнитные бури.

Добавим, что традиционные учёные опровергли панику уфологов, и настаивают, что Нибиру вообще не существует, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру продырявила Солнце - уфологи сулят мегавзрыв и черную дыру.

Также сообщалось, планета смерти сгорела на Солнце.

Также ранее уфологи заметили, что военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.

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