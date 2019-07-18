Нибиру высасывает метан из Азовского моря: жителей побережья уничтожат пришельцы - уфологи

18 июля 2019, 05:47

Очевидцы видели воронку от работы гигантского насоса, который качает метан.

Нибиру высасывает метан из Азовского моря / vistanews.ru

Загадочная планета смерти Нибиру высасывает ресурсы из своих "планет-ферм" и истребляет местное население.

Уфологи говорят, что планета-вампир уже "сожрала" ресурсы Венеры и Марса. На очереди – Земля.

Стало известно, что отдыхающие станицы Должанской недалеко от Ейска стали свидетелями жуткой картины. Отпускники видели, как в ясную погоду над морем появилась гигантская воронка, похожая на насос, качающий что-то в небо.

Отметим, что ученые сразу заявили, что это обычный водяной смерч, и нет повода для паники. Он не опасен для людей на берегу, но может переворачивать небольшие суда, поэтому пока лучше отказаться от прогулок по морю.

К слову, местные власти уточнили, что из-за смерча никто не пострадал.

Читайте такжеБольшое переселение Нибиру: пришельцы из планеты смерти удирают из России в СШАНо уфологи убеждены, что это был не смерч. Российские эксперты в области изучения инопланетных цивилизаций заявили, что очевидцы действительно видели воронку от работы гигантского насоса, который качает метан.

По информации, дно Азовского моря состоит из карстовых отложений, в которых невероятное количество пустот, заполненных драгоценным газом. Его не добывают, потому что это очень хрупкая структура, которую легко разрушить. Если допустить ошибку, то пустоты начнут схлопываться одна за другой и весь ядовитый и взрывоопасный метан или мгновенно взорвется, или смешается с водой, а затем будет выпадать в виде ядовитых осадков минимум лет 50.

Но пришельцам на опасность плевать.

Нибиру разрушает Азовское море из-за метана, ибо это топливо и стратегически важный ресурс для планеты смерти.

Но это еще не все. Уфологи заявили, что на месте Азовского моря пришельцы оставят вонючий рассадник инопланетной чумы. Ведь именно болото является идеальной средой для размножения вирусов.

По версии уфологов, все города вдоль побережья Азовского моря теперь в опасности, - передает vistanews.

На месте Азовского моря останется болото с чумой / vistanews.ru

Уфологи настаивают, что таким образом пришельцы с Нибиру решили истребить свидетелей вторжения планеты смерти.

Напомним, ранее ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море.

Также ранее уфологи заявили, что Нибиру нагло захватит Россию - пророчество Ванги о пришельцах с планеты смерти подтвердилось.

Также сообщалось, Нибиру "сожрала" Венеру - планета смерти готовится напасть на Землю.

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