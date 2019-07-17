Нибиру уничтожит Россию: планета-убийца взяла на прицел Москву - уфологи

Нибиру выбирает цель для атаки / vladtime.ru

Наглая планета смерти Нибиру готовится напасть на Землю. Уфологи говорят, что в ближайшее время черная планета будет наносить всесокрушающие удары по Голубой планете.

Но, по мнению экспертов в области изучения космоса, первый удар получит Россия.

Уфологи говорят, что в последние несколько дней смертоносная Нибиру активно "светится" в небе над Россией. Черная планета борзо изучает обстановку и выбирает идеальную цель для всесокрушающего удара.

Отметим, вначале Нибиру взяла под прицел Москву – очевидцы заметили в небе над столицей России странный объект, потом "повезло" жителям Владивостока - там в небе появился красноватый шар, и уфологи говорят, что это была Планета Х.

Также ранее планета смерти нацелилась на Новосибирск – очевидцы заметили на небосводе красный объект, ярче Солнца.

Планета смерти не просто так вояжирует над Россией / vladtime.ru

Эксперты в области изучения космических пришельцев заявили, что Нибиру не просто так вояжирует над Россией. Планета-убийца пытается выбрать самое идеальное место для мощной атаки. Нибиру целится!

Читайте такжеНибиру нагло захватит Россию: пророчество Ванги о пришельцах с планеты смерти подтвердилось - уфологиУфологи убеждены, что вторжение Нибиру произойдет тогда, когда черная планета "нажрется" вволю электричеством из российских городов. К слову, во многих российских городах в последнее время достаточно часто фиксируется беспочвенное отключение света, никто не может объяснить причину отсутствия света, ведь на станциях аварии не зафиксированы.

Впрочем, энергетики отключение света в городах России пояснили "обычным сбоем в сети".

Но уфологи считают иначе! Когда Нибиру начнет штурм, пощады не будет.

Уфологи пытаются предупредить жителей России, которая будет разрушена планетой Нибиру, об опасности.

Но традиционная наука игнорирует заявления уфологов и считает их абсурдными.

Ученые говорят, что НЛО и разные необычные объекты в небе над Россией – это не что иное, как дефекты съёмки. Ученые убеждены, что планеты смерти просто не существует, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру нагло захватит Россию - пророчество Ванги о пришельцах с планеты смерти подтвердилось.

Также ранее сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру.