Интересные конкурсы: полицейский заказал похищение начальника и съемки с ним гей-порно

Полиция. Иллюстративное фото / Амител

В столице РФ полицейский заказал похищение своего начальника с последующим снятием постановочного порно и инсценировку изнасилования.

Соответствующее сообщение опубликовалTelegram-канал Baza.

По их словам, в 2014-м начальника 4-й Оперативно-розыскной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу столицы похитили и вывезли в Истринский район (Московская область).

Там, в окрестностях деревни с красноречивым названием Гомово, мужчину вытащили из машины и принялись за дело. После инсценирования изнасилования белолагу отпустили.

Всех нападавших быстро задержали и осудили, однако USB-носителя с порнозаписью обнаружить так и не удалось. Якобы компромат преступники якобы передали заказчику похищения (имя которого они отказались называть).

В феврале 2019-го года один из похитителей, отбывая срок в тюрьме, решился все же дать показания. Он поведал, что заказчиком похищения был оперуполномоченный Алексей Соловьев. Он претендовал на место начальника и именно поэтому он организовал похищение, чтобы при помощи прямого шантажа добиться его увольнения и занять желаемую должность.

Сейчас Соловьев задержан. Идет расследование.

Напомним, ранее российские полицейские попросили политического убежища в Украине. До этого в России боевики пытались напасть на здание полиции.