Последний Армагеддон подтвердился: плазменный червь с Нибиру уже достиг Земли - уфологи

21 июля 2019, 05:45

Инопланетные прожектора внедрились в облака, которые распылят вместе с дождём яд на Землю.

Инопланетный червь Нибиру достиг Земли / vistanews.ru

На днях очевидцы засняли яркое свечение между дождевых туч.

Эксперты в области космоса изучили видео и заявили, что удалось зафиксировать пришельцев.

Уфологи убеждены, что плазма — это особенное оружие пришельцев так называемой серой расы гуманоидов, которыми управляют аннунаки с Нибиру.

По словам исследователей НЛО, именно у "высшего разума" с загадочной Планеты Х имеются разработки плазменных мечей, плазмолётов и даже плазмо-НЛО.

Скептики, вполне предсказуемо, не верят в данную теорию и настаивают, что плазма — это чисто космическое явление, и не стоит приплетать к нему аннунаков, гуманоидов и прочие "сказки".

Вопреки этому уфологи настаивают, что плазменный червь с Нибиру уже достиг Земли. Учитывая качество увиденной на видео плазмы, эксперты уверены, что пришельцы нацелены уничтожить Землю в ближайшие дни.

Уфологи не исключают, что в погоне за новыми территориями, инопланетяне используют особое наноплазменное оружие.

А известный уфолог Скотт Уоринг убежден, что инопланетные прожектора внедрились в облака, которые распылят вместе с дождём яд на Землю.

По мнению уфологов, ядовитый дождь отравит все живое на Земле, и пришельцы легко захватят Землю.

Читайте такжеНибиру высасывает метан из Азовского моря: жителей побережья уничтожат пришельцы - уфологиВ конечном итоге, настаивают уфологи, пришельцы устроят настоящий Армагеддон, но это только вопрос времени. Вначале инопланетяне хотят "усмирить" людей ядовитым дождем перед глобальным катаклизмом, передает vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, военный корабль с планеты смерти Нибиру внаглую высадился на Солнце.

Также ранее сообщалось, к Земле мчится всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России. А в результате падения образуется второй Чернобыль, только размеры его будут намного больше.

Также ранее ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море

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