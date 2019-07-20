Небо в клеточку: В США учительница угодила за решетку из-за секса с подростком-учеником

Бриттани Замора / Oxygen

В штате Аризона (США) замужняя 28-летняя учительница Бриттани Замора получила 20 лет тюрьмы − за то, что соблазнила и неоднократно занималась сексом с 13-летним учеником.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. Следствие доказало, что Замора совратила своего ученика из 6-го класса и регулярно сношалась с ним − причем прямо в классе.

Причем однажды она позвала еще одного ученика школы, 11-летнего, поглазеть на ее интим с мальчиком.

Учительницу арестовали еще в марте 2018-го. Ей предъявили обвинения в растлении несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. На суде Замора признала себя виновной.

Напомним, ранее в США учительницу и дочь мэра отдали под суд за секс с 16-летним учеником. До этого в Австралии несколько учеников шантажом склонили учительницу к сексу.