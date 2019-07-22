Конец света 12 августа: Нибиру вгнездилась в Венеру и мчится к Земле – инсайдеры из NASA

22 июля 2019, 05:53

Уфологи настаивают, что дата апокалипсиса уже предрешена и наступит конец света на Земле 12 августа

Нибиру устроит конец света на Земле 12 августа / vistanews.ru

Несколько дней назад астрономы заметили в космосе устрашающую аномалию. Инсайдеры из NASA поведали, что к Земле несётся небесное тело со стороны Венеры с рекордной скоростью.

"Планета в опасности. Нам запретили сообщать правду во избежание паники, но пусть мир узнает, что его ждёт. Все ищут Планету Х, а она сама приближается к нам, это полный провал сказок от астрономов, мы ошиблись", — сказал инсайдер.

Отметим, одни уфологи говорят, что планета смерти Нибиру спряталась в Солнечной системе под прикрытием Венеры. Другие эксперты в области изучения космоса настаивают, что Нибиру "сожрала" Венеру, выбрав себе комфортное для существования место у Солнца.

Но, судя по фото инсайдеров из NASA, Нибиру не просто существует, но и реально угрожает Земле.

В то же время официально в США этот факт пока не подтвердили.

Тем не менее, уфологи настаивают, что дата апокалипсиса уже предрешена и наступит конец света на Земле 12 августа.

К слову, NASA и ESA сообщают, что в этот день состоится звездопад Персеиды. Но в этот же день загадочная черная планета Нибиру подлетит на максимальное расстояние к Земле. Добавим, что метеоритный хвост Нибиру учёные уже зафиксировали и ошибочно посчитали обычным космическим шоу.

Уфологи настаивают, что планета Х "вселилась" в Венеру и несётся к Земле с рекордной скоростью.

Конец света на Земле наступит 12 августа, убеждены уфологи, поскольку аномалии в небе удивляют своей систематичностью, передает vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру станет новым спутником Земли.

Также ранее уфологи заявили, что планета смерти Нибиру сгорела на Солнце.

Кроме того, сообщалось, последний Армагеддон подтвердился - плазменный червь с Нибиру уже достиг Земли.

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