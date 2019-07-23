"Москит" с Нибиру: пришельцы с планеты смерти испытали ракету над США - уфологи

Пришельцы с Нибиру испытали ракету / vladtime.ru

На днях пилоты военно-воздушных сил США заметили в небе необычный летающий объект.

Эксперты в области изучения космоса убеждены, что пилоты столкнулись с НЛО. Кроме того, уфологи заговорили о появлении противокорабельных крылатых ракет над США.

"Пришельцы испытали над США оружие будущего ради спасения Зоны 51. Пока звучат ультиматумы, инопланетяне решились на всё. Им терять нечего, поэтому они использовали ракеты. Можно сказать противокорабельная ракета Москит, как у России, но только эта ракета с Нибиру", - заявил известный уфолог Скотт Уоринг.

К слову, Зона 51 - военная база, удалённое подразделение военно-воздушной базы Эдвардс. Расположена в США на юге штата Невада, в 133 км к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого солёного озера Грум-Лейк. Предположительно, используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения. Воздушное сообщение над Зоной 51 запрещено.

Отметим, по словам историков, похожие на ракеты изображения известны ещё со времён древних шумеров, которые поклонялись ануннакам как богам. Гипотезу подтверждают стеллы, сделанные из глины. Также иероглифы и древние письмена не раз указывали на это.

Боеголовки, шумеры и Нибиру связаны, убеждены историки / vladtime.ru

Только ученые понять не могут, куда же делось всё оружие вавилонского царя Навуходоносора, изображённого рядом с причудливым объектом.

До сих пор никто точно сказать не может, похитили оружие пришельцы в древности или же "припрятали" в тайном склепе на Земле? В любом случае, пока историческая цепочка умалчивает происхождение бомб, интерес к ним только возрастает.

Читайте такжеНибиру высасывает метан из Азовского моря: жителей побережья уничтожат пришельцы - уфологиНо точно можно утверждать одно, настаивают историки - боеголовки, шумеры и Нибиру связаны. Термин "ануннаки", то есть жители загадочной планеты смерти Нибиру, является официальным историческим термином шумерской мифологии - так называлась группа существ, которым шумеры поклонялись как Богам.

Отсюда уфологи делают вывод, что древние шумеры состояли в очень тесном контакте с пришельцами с смертоносной Нибиру.

Впрочем, несмотря на столь веские доводы историков и уфологов, власти США продолжает играть в "незнайку" в отношении Нибиру и маскировать подтверждения существования пришельцев в мемах и шутках, передает vladtime.

Напомним, ранее уфологи выявили, что к Земле приближается некая самонаводящаяся ракета пришельцев - всесокрушающая боеголовка Нибиру. И упадет эта невиданная смертоносная ракета, по мнению уфологов, именно на территории России. А в результате падения образуется второй Чернобыль, только размеры его будут намного больше.

Также ранее сообщалось, пришельцы из планеты смерти удирают из России в США. По мнению независимых ученых, сейчас мы наблюдаем большое переселение Нибиру.

Кроме того, сообщалось, военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце.