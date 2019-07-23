Южная Корея открыла огонь по самолетам РФ: появилось видео перехвата

На перехват были отправлены истребители F-15K и F-1/ Скриншот видео

23 июля в воздушное пространство Южной Кореи вторгались российские и китайские военные самолеты. В ответ Сеул поднял в воздух истребители, которые открыли предупредительный огонь.

На перехват были отправлены истребители F-15K и F-1. Военные самолеты принудили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и китайские реактивные бомбардировщики H-6 покинуть воздушное пространство Южной Кореи.

На YouTube канале Yonhapnews появилось видео перехвата.

Корейские военные сообщают, что инцидент произошел над островами, суверенитет которых оспаривают Южная Корея и Япония. Начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён потребовал, чтобы Совет безопасности РФ дал оценку ситуации и предпринял должные меры.

Власти Японии со своей стороны выразили Москве и Сеулу протест.

В то же время в министерстве обороны России заявили, что российские самолеты не нарушали корейское воздушное пространство.