Поганая молодежь: подростки устроили групповой секс со школьницей

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Жительница Санкт-Петербурга подала заявление о том, что двое подростков устроили секс-оргию с ее несовершеннолетней дочерью.

Об этом сообщает портал ФАН со ссылкой на собственные источники. По словам женщины, инцидент случился 18 июля на квартире в доме, расположенного по Новолитовской улице.

Двое парней, 17-ти и 15-ти лет от роду, совратили, по версии матери, девочку 2005 года рождения.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее пара россиян в многоэтажке терроризирует соседей публичным сексом.

До этого в Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса.