Поганая молодежь: подростки устроили групповой секс со школьницей

Теперь секс-подвигами юных Казанов занимаются в полиции.
Жительница Санкт-Петербурга подала заявление о том, что двое подростков устроили секс-оргию с ее несовершеннолетней дочерью.
Об этом сообщает портал ФАН со ссылкой на собственные источники. По словам женщины, инцидент случился 18 июля на квартире в доме, расположенного по Новолитовской улице.
Двое парней, 17-ти и 15-ти лет от роду, совратили, по версии матери, девочку 2005 года рождения.
Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее пара россиян в многоэтажке терроризирует соседей публичным сексом.
До этого в Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса.