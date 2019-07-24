Нибиру украла Путина: корабль пришельцев с планеты смерти "завис" над Кремлем - эксперты

Путина украли пришельцы с Нибиру, убеждены эксперты / vladtime.ru

На днях очевидцы заметили над Москвой "странные огоньки".

Экспертное сообщество, которое занимается вопросами по межпланетной безопасности и анализом деятельности враждебных инопланетных пришельцев, сразу пришло к устрашающему выводу. По словам экспертов, над Москвой заметили пришельцев с планеты смерти Нибиру.

"Нибиру готовится к вторжению. Над Москвой была заснята диверсионная группа. При чем не просто над Москвой, а над Кремлем, местом, откуда правит президент Российской Федерации, Владимир Путин. Похитив главу страну, Планета Х нанесла бескомпромиссный удар по организации обороны", - сказали эксперты в области межпланетной безопасности, передает vladtime.ru.

Эксперты убеждены, что под диверсию попал не только президент России, но и другие важные члены правительства.

Таким образом, по словам специалистов, Россия в настоящее время осталась без правящей верхушки. Президент испарился!

По мнению экспертов, для пришельцев наступил лучший момент для атаки на России.

Как известно, загадочная планета Нибиру не планирует брать пленных, а, следовательно, если вторжение не остановить, то вся Россия будет уничтожена.

Читайте такжеАтака Нибиру: военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце - уфологиИнтересным моментом остается тот факт, что корабли пришельцев с Нибиру, сделав свою "работу", не улетели, а остались "висеть" над Кремлем, причем они даже не маскируются.

В то же время, специалисты предполагают, что у Москвы есть некие секретные разработки, позволяющие выводить системы инопланетян из строя. Исследователи также считают, что на текущий момент происходит подготовка по освобождению правящей верхушки страны.

Добавим, что официальные власти и СМИ не подтверждают теорию экспертов, называя ее "немыслимой выдумкой".

Напомним, ранее сообщалось, вторжение Нибиру началось - Владимир Вернадский предсказал появление планеты смерти.

Также ранее сообщалось, планета-убийца Нибиру взяла на прицел Москву. Также ранее планета смерти нацелилась на Новосибирск – очевидцы заметили на небосводе красный объект, ярче Солнца.

Также ранее сообщалось, Нибиру нагло захватит Россию - пророчество Ванги о пришельцах с планеты смерти подтвердилось.