Нибиру отрубит Крым от России: пришельцы взорвут Керченский мост – уфологи

25 июля 2019, 05:25

Пришельцы хотят захватить Крым и оттуда совершать нападения на другие страны..

Над Керченским мостом заметили НЛО / vistanews.ru

В последнее время в Сети начали появляться фотографии с НЛО над Керченским мостом.

Эксперты в области изучения космоса пришли к выводу, что пришельцы решили нанести упреждающий удар, уничтожив Керченский мост. Для этой цели они привлекли диверсантов с планеты смерти Нибиру.

Уфологи убеждены, что пришельцы с Нибиру сейчас ведут наблюдения над Керченским мостом.

"Внешний вид летательных аппаратов явно свидетельствует о том, что это наблюдательные корабли с Нибиру. Именно такой дизайн свойственен космическим судам этой загадочной планеты. Вероятно, сейчас НЛО ведут наблюдения, пытаясь выяснить точку, где можно наиболее эффективно заложить подрывной заряд для уничтожения моста без лишних свидетельств. Вероятно, в этой операции будет использоваться земное оружие – к примеру, взрывчатка", - высказался уфолот.

Керченский мост будет уничтожен пришельцами / vistanews.ru

Уфологи отметили, что причина, по которой для пришельцев так важен полуостров – это его выгодное расположение. Ведь Крым для пришельцев с Нибиру – это настоящий непотопляемый авианосец и крайне неприступная крепость, которую очень легко оборонять.

Читайте такжеНибиру высасывает метан из Азовского моря: жителей побережья уничтожат пришельцы - уфологиПо мнению уфологов, если пришельцы с планеты смерти закрепятся на этой территории, войска Нибиру смогут совершать нападения на все прилегающие страны и получат выход на оперативный простор нашей планеты.

Но населению Крыма не позавидуешь. Уфологи убеждены, что все население Крыма будет либо просто ликвидировано, либо отправлено в лагеря.

После такого закрепления человеческим войска будет уже крайне сложно отбиваться от противника, ввиду его превосходства в маневренности и технологиях, передает vistanews.

Напомним, ранее уфологи заявили, что Нибиру украла Путина. К такому выводу эксперты пришли после того, как над Кремлем заметили диверсионную группу пришельцев.

"Нибиру готовится к вторжению. Над Москвой была заснята диверсионная группа. При чем не просто над Москвой, а над Кремлем, местом, откуда правит президент Российской Федерации, Владимир Путин. Похитив главу страну, Планета Х нанесла бескомпромиссный удар по организации обороны", - сказали эксперты в области межпланетной безопасности.

Также ранее уфологи заявили, что Нибиру уничтожит Россию. По их словам, в последнее время смертоносная Нибиру активно "светится" в небе над Россией. Черная планета борзо изучает обстановку и выбирает идеальную цель для всесокрушающего удара.

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Россия Крым НЛО пришельцы Керченский мост Нибиру Х-Нибиру
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