И снова угрозы: появилась реакция России на захват Украиной российского танкера у берегов Крыма

Появилась реакция России на захват Украиной российского танкера у берегов Крыма / vestikavkaza.ru

Задержание Украиной российского танкера в Керченском проливе прокомментировали в МИД России.

В российском ведомстве заявили, что пока еще выясняют обстоятельства задержания корабля.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер", — цитирует дипломатов Интерфакс.

Там добавили, что если речь идет о "захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права". После чего "последствия не заставят себя ждать", заявили россияне.

Напомним, как стало известно 25 июля, СБУ задержала российский танкер Neyma. Украинская сторона сообщила, что танкер участвовал в блокировке украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Позднее СБУ показала видео задержания российского танкера Neyma в Керченском проливе. На задержанном танкере украинские следователи провели обыск.