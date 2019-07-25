И снова угрозы: появилась реакция России на захват Украиной российского танкера у берегов Крыма

В МИД РФ переполошились из-за задержания российского танкера следователями СБУ.
Задержание Украиной российского танкера в Керченском проливе прокомментировали в МИД России.
В российском ведомстве заявили, что пока еще выясняют обстоятельства задержания корабля.
"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер", — цитирует дипломатов Интерфакс.
Там добавили, что если речь идет о "захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права". После чего "последствия не заставят себя ждать", заявили россияне.
Напомним, как стало известно 25 июля, СБУ задержала российский танкер Neyma. Украинская сторона сообщила, что танкер участвовал в блокировке украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Позднее СБУ показала видео задержания российского танкера Neyma в Керченском проливе. На задержанном танкере украинские следователи провели обыск.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.