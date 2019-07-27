Нибиру умертвит Россию 28 июля - уфологи

27 июля 2019, 05:24

Во время парада ВМФ на Россию нападут пришельцы с планеты смерти, уверены уфологи.

Нибиру превратит Россию в пепел / vladtime.ru

В МЧС России сообщили тревожную новость, что пожары из Сибири уже дошли до Урала, горит более 1,5 миллиона гектаров леса и каждый день появляются новые точки возгорания.

Экологи паникуют, ибо если пламя перебросится через Уральский хребет, то сгорит вся Европа. А учитывая, что Европа сейчас страдает от жары, то огонь может натворить беды очень быстро.  

В то ж время, Восточная Сибирь, Кубань, Приморье и Крым страдают от потопов и мощных ураганов.

Но такой парад природных аномалий не случаен.  Уфологи убеждены, что пожары, потопы и ураганы – это финальный этап подготовки к захвату России.

К слову, Центр изучения природных аномалий, а также некоторые уфологи еще в феврале 2019 года заявили о масштабном разломе в Сибири.

По словам экспертов, тектонические плиты образовали провал глубиной в 45 километров. Ежедневно он углублялся еще на 25 метров и примерно к концу июля, то бишь через несколько дней, по прогнозам экспертов, он расколет Евразию вдоль Урала.

Уфологи пришли к выводу, что это загадочная планета смерти Нибиру использует климатическое и сейсмическое оружие против России, чтобы захватить ее территорию.

Читайте такжеНибиру нагло захватит Россию: пророчество Ванги о пришельцах с планеты смерти подтвердилось - уфологиА опираются уфологи на тот факт, что в каждой точке Росси, прежде, чем возникал страшный катаклизм, очевидцы видели НЛО или странные атмосферные явления в небе, в виде воронок, свечения или полос.

Так вот, по расчётам уфологов, Нибиру окунет Россию в огонь и воду 28 июля, когда россияне соберутся смотреть парад ВМФ.

И вместо праздника и гордости за страну, граждан России ждёт кровавый финал.

Уфологи говорят, что в этот день на страну обрушатся ураганы и грозы, а молнии под управлением пришельцев с Нибиру будут такой силы, что ударят в Сибирский разлом и Азия отделится от Европы.

После этого восточная часть России начнёт уходить под воду, а западная часть России  превратится в пепел.

Пришельцы с Нибиру готовятся к финальной атаке на Россию / vladtime.ru

Уфологи не исключают, что кто-то сможет спастись, но их ждёт куда более страшная участь — они станут рабами свирепых "высших существ", которые загонят их в шахты и на рудники, а могут и съесть, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, вторжение Нибиру началось. Естествоиспытатель Владимир Вернадский, который любил рассуждать о внеземной жизни и пришельцах, оставил россиянам послание. Сообщение наконец-то расшифровали, и в нем идет речь о загадочной планете Нибиру. Вернадский четко говорил о появлении планеты смерти, которая уничтожит Землю. Процесс апокалиптической зачистки начнётся с России, подчёркивал в тайных писаниях Вернадский. Места силы в РФ привлекают инопланетян и они готовы сделать всё, чтобы эта территория первой вошла в состав новой империи.

Также сообщалось, Нибиру "сожрала" Венеру.  "Судя по всему, катастрофа произошла примерно в 1985 году, когда состоялся последний полет зонда на Венеру, и когда были получены последние данные с этой планеты, как ни странно после этого любые полеты к Венере были прекращены, а исследования остановлены, удивительно, что такой багаж накопленных данных не был использован, возможно, это потому, что правительство понимало – исследовать больше нечего, а высадка на планету Х крайне рискованное занятие. Сама же атмосфера Венеры не просматривается и служит отличным прикрытием для "пожирателя", - высказался известный астроном.

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Россия Сибирь пришельцы конец света День ВДВ Апокалипсис Нибиру Х-Нибиру
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