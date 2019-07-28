Нибиру низвергла в Чёрное море червя-людоеда - уфологи

28 июля 2019, 05:39

Туристы заметили в небе над Сочи "космического жруна".

"Космический жрун" с Нибиру упал в Черное море / vladtime.ru

Утром 27 июля в Сочи туристы стали очевидцами устрашающего явления в небе.

В Чёрное море бухнул странный объект длиной в несколько метров.

Вначале люди подумали, что это ракета. А когда неопознанный объект стал извиваться, словно змея, очевидцы пришли к выводу, что это живое существо.

Местные уфологи заявили, что туристы над Сочи зафиксировали "космического жруна".

Отметим, такое общее название уфологи дали всем инопланетным мутантам, которые могут нападать на живых существ с целью убить и съесть.

Уфологи говорят, что в море уже сотни, если не тысячи таких жрунов.

Также уфологи рассказали, что на днях на пляже был найден мёртвый "космический жрун". У червя-людоеда не было конечностей, плавников и хвоста, зато были глаза и крупные зубы, явно предназначенные рвать плоть человека.

По словам уфологов, первого жруна бросили в Черное море во время шторма, но его "размазало" о подводные камни.

 

Уфологи говорят, что червей-мутантов с Нибиру в Черном море много / vladtime.ru

Уфологи заявили, что эти черви – биологическое оружие, которое сбросила в Чёрное море планета смерти Нибиру. 

Пришли к такому выводу уфологи потому, что от мертвого червя очень "фонило", а аннунаки печально известны своими генетическими экспериментами.

Мутанты выполняют двойную миссию, рассказали уфологи: они заражают радиацией воду и всё, что в ней может оказаться, и пожирают всех, до кого смогут добраться.

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Но это еще не самое страшное. Уфологи убеждены, что в туристический сезон количество жертв космического жруна может исчисляться сотнями тысяч, а те, кто успел искупаться в Чёрном море, только через время поймут, что у них лучевая болезнь и они заразят уже всех окружающих.

Уфологи убеждены, что это часть главного плана Нибиру по уничтожению россиян и захвату самой богатой ресурсами территории, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру высасывает метан из Азовского моря. По словам уфологов, жителей побережья уничтожат пришельцы. Уфологи заявили, что на месте Азовского моря пришельцы оставят вонючий рассадник инопланетной чумы. Ведь именно болото является идеальной средой для размножения вирусов.

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