Наглое появление пришельцев с Нибиру засекли над пожарами в Сибири - уфологи

Неземной объект над Россией: пришельцев спалил простой россиянин

Пожары в Сибири напугал всю Россиию, но оказалось, что это только начало. Сеть напугала фотография, запечатлевшая странный плоский диск над лесами.

Фотографию сделал местный житель Иван Плетнёв, если присмотреться к фотографии, можно увидеть, что потусторонний объект в небе над лесами испускает странное свечение.

Уфологи выразили уверенность в том, что в кадр сибиряка попал космический корабль с Планеты Смерти.

Эта версия заслуживает самого пристального внимания, поскольку признаки и свидетельства готовящегося вторжения колонистов с Нибиру были рассекречены учеными уже не раз и не два.

Инсайдеры из NASA отмечают, что угроза как никогда высока, и от разведки колонисты перешли к действиям, пробуя Землю "на зуб" и создавая различные катаклизмы, ищут слабые места в обороне человечества, просчитывая реакцию прежде всего больших стран на грядущее вторжение.

Уфологи утверждают, что причиной масштабного возгорания лесов Сибири является именно Нибиру

Читайте такжеНибиру низвергла в Чёрное море червя-людоеда - уфологиУфологи, являющиеся сторонниками президента РФ Владимира Путина, сходятся во мнении, что десант с Нибиру вполне мог своим климатическим оружием сначала как следует высушить сибирские леса, после чего начать их воспламенять лазерными пушками, поскольку в противном случае придется допустить версию, что пожар мог произойти из-за халатности властей и плохой работы МЧС.

Некоторые считают, что на фотографии мог быть вертолет с водой, однако конспирологи отмечают, что у вертолета другая форма, а вода распрыскивается по совершенно иным законам физики, не принимая лучевидной формы. Кроме того, если бы огонь действительно активно тушили, в Сибири не горело бы 3 млн гектаров лесов, а сейчас дым уже доходит до уральских городов и Поволжья. Уфологи уверены, что причиной пожара является Нибиру, они намекают на то, что над Россией завис корабль главного анунака по имени Мардук, который имеет высший титул – "нибиру" (именно в честь этого титула названа сама Планета Х).

Эксперты убеждены, что президент Путин в курсе козней ануннаков и знает, что не способен их остановить. Именно по этой причине Путин опустил руки и нырял с батискафом, а не руководил тушением пожара – вероятно, главе РФ доложили, что оказывать сопротивление бесполезно.

Ранее сообщалось, что Нибиру намерена покончить с Россией, но, видимо, колонисты перенесли свои планы на 29 июля, свидетельством чему является развергшаяся экологическая катастрофа.