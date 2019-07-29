Голая, мертвая, в чемодане: в Москве изуверски зарезали популярную секс-блогершу, появились подробности

Столицу России всколыхнуло дикое преступление. 24-летняя популярная секс-блогерша Екатерина Кагарланова найдена убитой в арендованной квартире.

По информации, труп блогерши был запакован в чемодан. Стало известно, что девушке перерезали горло и она была полностью голой.

Убитая училась в медвузе и активно вела блог в соцсетях, в котором рассказывала о сексе и путешествиях. На нее подписаны свыше 80 тысяч человек. Ее аккаунт в Instagram был открыт на имя katti_loves_life, передает канал РенТВ.

По предварительной версии, секс-блогершу мог убить ее бывший парень. Источники утверждают, в настоявшее время это главный подозреваемый в убийстве.

Последний бойфренд убитой, к слову, рассказал следователям, что, по его мнению, девушку убил ее бывший из-за ревности.

Стало известно, что недавно секс-блогерша вернулась из Греции и планировала отправиться в новое путешествие - в Голландию со своим новым бойфрендом.

Также сообщается, что девушка поддерживала отношения и со своим бывшим парнем.

Добавим, что труп нашел хозяин квартиры, которую Екатерина снимала около двух лет. С мужчиной связались обеспокоенные родители - последний раз они созванивались с дочерью в пятницу, после этого она перестала выходить на связь.

Арендодатель приехал в квартиру и нашел обнаженное тело девушки, частично спрятанное в чемодане. У девушки было перерезано горло, на теле были множественные колото-резаные ранения.

Что известно о девушке

Последнее сообщение на своей странице в Insagram Екатерина разметила 6 дней назад.

"Привет, Москва!Вот и подошла к концу наша короткая, но очень весёлая поездка на Корфу. Было очень кстати на несколько деньков сбежать от проливных дождей и холода к Ионическому морю. Вообще, если честно, не люблю долгий отдых. Путешествую часто, но в каждой стране провожу не более чем 3-5 дней. Самое длительное путешествие за всю жизнь было в Израиль с семьей, когда мне было лет 14. Мы тогда ездили в гости на целый месяц, объехали всю страну. Сейчас же предпочитаю путешествовать очень часто, но коротко, учеба и работа не отпускают. Зато впечатления от таких коротких поездок остаются самые яркие. Детально помню каждый свой трип, все красивые места, смешные истории. В голове ничего не смешалось, как думают многие. С каждой страной связано что-то своёРасскажите про свои самые яркие путешествия, как вы обычно любите отдыхать?", - подписала свое последнее фото секс-блогерша.

Отметим, что в комментариях под последним сообщением люди делятся своими версиями убийства.

"Просто так убивать не будут, может изнасиловали, потом убили. Или из-за денег, всё таки блогерша более менее и что-то не поделили. А может она была любовницей чей-то", "И ничто не предвещало такой беды... жила девушка, радовалась жизни, стремилась к чему-то, и раз все оборвалась. Жалко", "Теперь все содержанки и эксортницы Москвы трепещут", "Красивая... но где мозги? Неужели не понятно, что нельзя играть в 2 игры? Я не одобряю убийство. Но есть вещи, которые провоцируют агрессию. И надо хотя бы немного мудрости чтоб это понимать. Брошенное оскорбительное слово может вернуться к вам обратно с ножом или выстрелом. А тут человек, мужчина со своими взглядами не только на себя. У каждого есть чувство ревности, собственного достоинства и т.д Игра в 2 мтороны ничего хорошего не несет. Ты можешь поплатиться за это. Такова жизни со своими правилами. Поэтому мудрости и еще раз мудрости людям. Да побольше", - пишут пользователи Сети.

На вопросы про себя Екатерина рассказывала, что кто-то воспринимает ее как "лакшери-девочку".

"А для кого-то я простая девчонка из Подмосковья. Порядочных людей найти очень сложно, и если они мне все-таки попадаются, то я держусь за них. Не важно, беднее, богаче, успешнее ли человек, важно, какой он внутри", — писала блогер.

Девушка принимала участие в откровенных фотосессиях и не стеснялась публиковать получившиеся снимки в Сети. Интернет-пользователи отмечали ее сходство с актрисой Одри Хепберн.

Читайте такжеЗверское убийство в Киеве: на Теремках закололи 18-летнюю девушкуЗнакомая Екатерины в беседе с российскими журналистами рассказала, что у девушки могли быть завистники. По словам собеседницы, ей в соцсетях некоторое время назад прислали откровенные фото Екатерины. Автор сообщений утверждал, что девушка на фото якобы работает в эскорте.

"Она (Екатерина. — Прим. ред.) писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась", — рассказала знакомая погибшей.

Напомним, ранее сообщалось, в реке Рейн в Германии нашли убитой известную украинскую артистку. Труп 33-летней Аллы Кликшты обнаружили в реке Рейн. Артистку объявили в розыск после того, как она не вышла на работу. Последний раз ее видели в апреле. Наша соотечественница работала в парке развлечений Европа-Парк в немецком городе Руст. Алла Клишта принимала участие в шоу под названием Night Beat Angels.

По данным полиции, Клишту убили, а после бросили в воду. Подробности преступления не разглашаются.

Также стало известно, что арестован экс-бойфренд артистки - 30-летный парень, но официальных обвинений не предъявили.