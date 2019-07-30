Черви-людоеды с Нибиру пошли войной на Крым - уфологи

Черви-людоеды с Нибиру атакуют Крым / vistanews.ru

В Керчи червь-людоед с Нибиру напал на 36-летнего московского туриста. Во время неспешной прогулки по парку на мужчину свалилось странное существо, напоминающее червя с зубами.

Дерзкий мутант пытался влезть в ухо москвичу, но вовремя среагировала жена, которая схватила червя за хвост и отбросила в траву.

По информации, мутант быстро скрылся в неизвестном направлении.

Также стало известно, что несколько дней назад житель Феодосии стал свидетелем устрашающей картины – странные черви присосались к мосту. Очевидец сделал снимок и отправил его московскому уфологу.

К слову, снимок из Феодосии показали жертве нападения в Керчи. Оказалось, что черви-мутанты с Феодосии похожи на червя-людоеда, который напал на москвича в Керчи.

Уфологи убеждены, что черви-людоеды появились в Крыму с планеты смерти Нибиру. Но вначале они бухнули в Черное море. Добавим, что на своем жаргоне уфологи назвали этих червей "космическими жрунами".

К слову, несколько дней назад над Балаклавой и Севастополем пролетел рой светящихся шаров. Уфологи предположили, что это были посадочные капсулы с загадочной Планеты X, на которых черви-людоеды, они же "космические жруны" выбросились в море.

Черви-людоеды с Нибиру превращают людей в зомби / vistanews.ru

Эксперты в области изучения космоса говорят, что данный вид пришельцев пытается влезть через ухо в мозг жертвы, чтобы подчинить тело себе. Когда червь попадают внутрь головы, убеждены уфологи, существо с Нибиру начинает контролировать все нейроны. Проще говоря, человек или крупное животное становится живым зомби.

Читайте такжеНибиру "сожрала" Венеру: планета смерти готовится напасть на Землю - уфологиПримечательно, что крымские биологи тоже изучили фотографии из Феодосии. И вот они говорят, что черви на мосту вполне могут быть неизвестным науке видом мутировавших анемонов. В связи с тем, что под мостом протекает река, то вполне вероятно, что в какой-то момент уровень воды мог подняться и "подвезти" организм к мостовой балке.

Над Балаклавой и Севастополем выбросились черви-людоеды / vistanews.ru

А вот "приключение" в Керчи биологи не прокомментировали, передает vistanews.

Напомним, ранее уфологи заявили, Нибиру низвергла в Чёрное море червя-людоеда. Также уфологи рассказали, что на днях на пляже был найден мёртвый "космический жрун". У червя-людоеда не было конечностей, плавников и хвоста, зато были глаза и крупные зубы, явно предназначенные рвать плоть человека.