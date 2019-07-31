Нибиру "родила" потрошителя: конец света близок - уфологи

Рыбаки в России поймали червя-потрошителя с Нибиру / vladtime.ru

Российские рыбаки поймали чудовище с Нибиру с огромными зубами.

По информации, в Охотском море в рыболовецкие сети занесло странное существо, которое напоминает червя-потрошителя.

Официальная наука о таких животных еще не сообщала и вынесет свой вердикт после тщательного изучения.

А вот уфологи уже сделали страшный прогноз для всего человечества: червь-потрошитель с Нибиру поднялся на поверхность не просто так, а перед концом света.

Уфологи настаивают, что русские рыбаки поймали "вестника из дворца короля драконов", а это значит, что главное оружие Нибиру в ближайшее время уничтожит Землю.

Эксперты в области изучения космоса уточнили, что согласно преданию японских борзописцев и аборигенов Индонезии, перед выходом дракона из воды, на суше появится "вестник из дворца короля драконов". Этот "вестник" описывается как гибрид рыбы и дракона. А вот после "вестника" из воды выйдет мать и мир исчезнет в её пасти она его сожрет.

Читайте такжеВторжение Нибиру началось: Вернадский предсказал появление планеты смертиУфологи вспомнили случай, когда в 1985 году американских исследователей Марианской впадины в Тихом океане набросилось гигантское существо, напоминающее глубоководного червя-потрошителя. Уфологи уверены, что тогда на зонд американских учёных напал не мегалодон, а дракон.

Таким образом, уфологи пришли к выводу, что пришельцы с планеты смерти Нибиру выращивали своё чудовище в самом укромном месте Земли многие тысячи лет для захвата Земли.

Дракон с Нибиру устроит конец света на Земле / vladtime.ru

"Дракон Нибиру поднимается со дна, когда аннунаки дадут команду, и, видимо, команда уже была дана. Нибиру находится на максимальном расстоянии к Земле. Пришельцы уже скоро атакуют нас. Их дракон уже пробудился. На это указывают цунами в районе Тихого океана и вестник из дворца короля драконов, выловленный в Охотском море. Для человека это означает решающую схватку с захватчиками из Планеты Х", — пишет уфолог в Сети, передает vladtime.

Напомним, Нибиру украла Путина. Очевидцы заметили над Москвой "странные огоньки". По словам экспертов, над Москвой заметили пришельцев с планеты смерти Нибиру.

"Нибиру готовится к вторжению. Над Москвой была заснята диверсионная группа. При чем не просто над Москвой, а над Кремлем, местом, откуда правит президент Российской Федерации, Владимир Путин. Похитив главу страну, Планета Х нанесла бескомпромиссный удар по организации обороны", - сказали эксперты в области межпланетной безопасности.

Эксперты убеждены, что под диверсию попал не только президент России, но и другие важные члены правительства.